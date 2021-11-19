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內灣線區間車擦撞種菜婦 影響2列車、35人 已恢復通行

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

台鐵1807次內灣線區間車今天早上9點26分行經上員至竹中路段，擦撞到入侵路線的種菜婦人，婦人被撞後倒地，所幸意識清楚，消防局救護人員將她緊急送醫救治。台鐵指出，路警經蒐證後已於10點22分放行，恢復正常行車，共影響2列次、約35人。

新竹縣消防局指出，早上9點29分接獲竹中火車站轉報，上員車站至竹中車站間（西向）發生火車交通事故，現場為區間車擦撞到種菜民眾，患者為58歲婦人，主訴左腰疼痛、意識清醒，經救護車送往新竹馬偕醫院。

台鐵內灣線屬鐵路支線，從新竹到內灣站全長27.9公里，行駛列車以區間車為主，每小時一班車，今天早上發生人員入侵軌道的事故，兩側為鄉間農田與菜園，婦人當時到軌道旁的菜園種菜，遭到區間車撞上，所幸只有擦撞，婦人傷勢不重、意識清楚。

台鐵1807次內灣線區間車今天早上9點26分行經上員至竹中路段，擦撞到入侵路線的種菜婦人，婦人被撞後倒地，所幸意識清楚，消防局救護人員將她緊急送醫救治。記者張裕珍／翻攝
台鐵1807次內灣線區間車今天早上9點26分行經上員至竹中路段，擦撞到入侵路線的種菜婦人，婦人被撞後倒地，所幸意識清楚，消防局救護人員將她緊急送醫救治。記者張裕珍／翻攝
台鐵1807次內灣線區間車今天早上9點26分行經上員至竹中路段，擦撞到入侵路線的種菜婦人，婦人被撞後倒地，所幸意識清楚，消防局救護人員將她緊急送醫救治。記者張裕珍／翻攝
台鐵1807次內灣線區間車今天早上9點26分行經上員至竹中路段，擦撞到入侵路線的種菜婦人，婦人被撞後倒地，所幸意識清楚，消防局救護人員將她緊急送醫救治。記者張裕珍／翻攝
台鐵1807次內灣線區間車今天早上9點26分行經上員至竹中路段，擦撞到入侵路線的種菜婦人，婦人被撞後倒地，所幸意識清楚，消防局救護人員將她緊急送醫救治。記者張裕珍／翻攝
台鐵1807次內灣線區間車今天早上9點26分行經上員至竹中路段，擦撞到入侵路線的種菜婦人，婦人被撞後倒地，所幸意識清楚，消防局救護人員將她緊急送醫救治。記者張裕珍／翻攝
台鐵1807次內灣線區間車今天早上9點26分行經上員至竹中路段，擦撞到入侵路線的種菜婦人，婦人被撞後倒地，所幸意識清楚，消防局救護人員將她緊急送醫救治。記者張裕珍／翻攝
台鐵1807次內灣線區間車今天早上9點26分行經上員至竹中路段，擦撞到入侵路線的種菜婦人，婦人被撞後倒地，所幸意識清楚，消防局救護人員將她緊急送醫救治。記者張裕珍／翻攝

新竹 內灣 台鐵

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