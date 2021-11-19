女警遭檢舉登山疑生火 空勤：援森林滅火今年已219架次

新北市新店分局高姓女警今年10月底挑戰百岳「郡大山」，在營區一堆營火前拍網美照，上傳臉書社團，近日遭人檢舉，疑違法砍伐林道樹木來生火，高女事後緊急刪文，該分局獲悉調查，高女推稱營火是別人生的，只是「借位拍照」，並非生火者。

新店警分局督察組長林聖銘表示，高員聲稱營火可能是同營區其他山友所生，分局會深入了解，若有違法會依法辦理，並加重相關行政懲處。

消防署表示，此案依據森林法第34條規定, 森林區域及森林保護區內，不得有引火行為,違反者將依森林法第53條規定進行裁罰

空勤總隊指出，近幾年來，以支援110年燒了12天的玉山大火支援最為顯著，共出動13架次，飛行時間51小時45分，投水次數36次，滅火水量72公噸。

空勤總隊統計歷年來森林滅火出動次數:

106年森林滅火出動158架次，投水次數282次，滅火水量564公噸；

107年森林滅火出動72架次，投水次數185次，滅火水量370公噸；

108年森林滅火出動114架次，投水次數230次，滅火水量460公噸；

109年森林滅火出動91架次，投水次數401次，滅火水量802公噸；