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女警遭檢舉登山疑生火 空勤：援森林滅火今年已219架次

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市新店分局高姓女警今年10月底挑戰百岳「郡大山」，在營區一堆營火前拍網美照，上傳臉書社團，近日遭人檢舉，疑違法砍伐林道樹木來生火，高女事後緊急刪文，該分局獲悉調查，高女推稱營火是別人生的，只是「借位拍照」，並非生火者。

新店警分局今天上午發生聲明如下：

一、新店分局會全力配合南投縣林務局調查，徹查清楚，如經查屬實，將依相關規定行政懲處，並加強教育所屬員警。

二、分局督察組初步詢問高員自稱，10月22日前往南投縣信義鄉登山，23日晚上在郡大林道宿營，見營區內有人營火，僅單純留影紀錄內容，並未參與生火之行為，將會全力配合調查，同時也對造成社會大眾誤解，深感抱歉！

新店警分局督察組長林聖銘表示，高員聲稱營火可能是同營區其他山友所生，分局會深入了解，若有違法會依法辦理，並加重相關行政懲處。

消防署表示，此案依據森林法第34條規定, 森林區域及森林保護區內，不得有引火行為,違反者將依森林法第53條規定進行裁罰

空勤總隊指出，近幾年來，以支援110年燒了12天的玉山大火支援最為顯著，共出動13架次，飛行時間51小時45分，投水次數36次，滅火水量72公噸。

空勤總隊統計歷年來森林滅火出動次數:

106年森林滅火出動158架次，投水次數282次，滅火水量564公噸；

107年森林滅火出動72架次，投水次數185次，滅火水量370公噸；

108年森林滅火出動114架次，投水次數230次，滅火水量460公噸；

109年森林滅火出動91架次，投水次數401次，滅火水量802公噸；

110年至11月18日止森林滅火出動219架次，投水次數1050次，滅火水量2100公噸。

林務局統計100年至109年全國森林火災發生原因及比例。資料來源／林務局網站
林務局統計100年至109年全國森林火災發生原因及比例。資料來源／林務局網站
林務局統計100年至109年全國各縣森林火災發生次數。資料來源／林務局網站
林務局統計100年至109年全國各縣森林火災發生次數。資料來源／林務局網站
消防署統計近5年全國森林田野火災發生次數。資料來源／消防署
消防署統計近5年全國森林田野火災發生次數。資料來源／消防署
林務局統計100年至109年全國國有林地及公私有林地共發生336起林火災害。資料來源／林務局網站
林務局統計100年至109年全國國有林地及公私有林地共發生336起林火災害。資料來源／林務局網站

南投 空勤總隊

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