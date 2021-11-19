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砂石車頻現淡水山區露餡 警眼尖尾隨查獲濫倒廢棄物

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區一名55歲洪姓男子，於三芝區錫板里承租一塊山坡地，自行整地後違法提供傾倒、掩埋廢棄物之用，藉以謀取不法利益。今年8月底，轄區遭警查獲違函送送辦。豈料，洪男不思悔改，周一上午再被轄區警查獲違法事證，連同在場2名工人一併帶回偵詢，警詢後依違反山坡地保育利用條例、水土保持法將3人與地主送辦。

據了解，55歲洪姓男子，今年8月初誆做園藝為幌，以每個月2萬5000元租金，向新北市三芝區錫板里一名67歲詹姓地主，承租一塊面積達2個籃球場大的山坡地，在未向相關單位申核之下，自行整地挖掘壕溝，用以提供他人傾倒、掩埋廢棄物，賺取不法利益。

今年8月23日轄區後厝派出所員警巡邏發現，該處山區道路砂石車頻繁出入深覺蹊蹺，巡警從後尾隨，直到砂石車來到該處空地，大辣辣將車斗裝載的建築事業廢棄物往空地內壕溝傾倒，隨後再由現場工人開挖土機掩埋。警方立即通報區公所、環保局派員到場稽查，並將現場涉案眾人、承租洪男、詹姓地主帶回偵辦，警詢後依法送辦。

未料洪男暫停違法牟利一段時間，周一上午11時許，後厝派出所員警巡經三芝區錫板里這處空地，又發現一輛砂石車正在傾倒廢土，現場還有49歲宋姓工人、54歲張姓工人，各開著1部挖土機，濫墾整地該處山坡地。

警立即出面制止，隨即通知三芝區公所農經課人員到場稽查，確認砂石車駕駛違反黑蝙蝠專案，依規定製單告發；2名工人則違反山坡地保育及水土保持相關法令，當場查扣挖土機，帶回2工人偵辦。並同步通知場地負責人洪男、詹姓地主到案說明。

偵詢時，2名工人坦承受雇於洪男，於該處山坡地進行整地、掩埋廢棄物，洪男一度辯稱推卸，後才坦承違法事實，詹姓地主則向警辯稱「全然不知」警詢後依違反山坡地保育利用條例、水土保持法將宋、張2人移送法辦；承租洪男、詹姓地主則依法函送。

砂石車傾倒廢土明確，依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
砂石車傾倒廢土明確，依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
轄區警當場查扣犯罪事證。記者曾伯愷／翻攝
轄區警當場查扣犯罪事證。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區錫板里一塊山坡地，被承租人洪男違法當作廢棄物掩埋場，被警方查獲送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三芝區錫板里一塊山坡地，被承租人洪男違法當作廢棄物掩埋場，被警方查獲送辦。記者曾伯愷／翻攝
洪男違法雇人整地，當作廢棄物掩埋場，被警方查獲送辦。記者曾伯愷／翻攝
洪男違法雇人整地，當作廢棄物掩埋場，被警方查獲送辦。記者曾伯愷／翻攝

砂石 廢棄物

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