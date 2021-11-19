聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新園漁船在小琉球觸礁 船長落海漂流10小時獲救
屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」昨天下午到小琉球附近海域作業捕撈土魠魚，晚上近8時卻被發現觸礁在小琉球漁福漁港港嘴消波塊，船身傾斜，船上無人，海巡署及救難人員在岸邊四處搜尋無果；今天上午5時許，東港籍「震順隆」漁船發現顏姓船長在小琉球西南方1浬處海上漂流，救起送東港輔英醫院，生命跡象穩定，但有失溫及體力不濟。
海巡署第7巡防區指揮部昨晚近8時，發現1艘漁船在屏東琉球鄉漁福漁港前方航行異常，立即請海巡署南部分署第5岸巡隊杉福安檢所派員前往查看，確認是屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」號漁船，昨天下午2時30分從新園鄉鹽埔漁港出海，船鏟僅50歲的顏姓船長1人。
海巡人員抵達現場後，發現漁船衝擊港嘴消波塊，擱淺在漁福港港嘴口附近，確認擱淺漁船為鹽埔籍漁船後，因考量岸際特性，由第5岸巡隊琉球新安檢所人員利用遙控救生圈輔助登船查看，登船發現船長的手機，但船長失蹤。
第7巡防區成立緊急應變中心，並申請空偵機、海巡艇及岸際搜索，並請漁業電台廣播周邊漁船協助尋找，以爭取黃金救援時間，今天上午5時許傳回好消息，顏姓船長在小琉球西南方1浬處由東港籍「震順隆」漁船救起，送東港輔英醫治療，生命跡象穩定但有失溫及體力不濟情形；海巡署表示，季節轉換，海象瞬息萬變，提醒漁民駕駛漁船多加注意，以確保自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言