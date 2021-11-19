影／新園漁船在小琉球觸礁 船長落海漂流10小時獲救

屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」昨天下午到小琉球附近海域作業捕撈土魠魚，晚上近8時卻被發現觸礁在小琉球漁福漁港港嘴消波塊，船身傾斜，船上無人，海巡署及救難人員在岸邊四處搜尋無果；今天上午5時許，東港籍「震順隆」漁船發現顏姓船長在小琉球西南方1浬處海上漂流，救起送東港輔英醫院，生命跡象穩定，但有失溫及體力不濟。

海巡署第7巡防區指揮部昨晚近8時，發現1艘漁船在屏東琉球鄉漁福漁港前方航行異常，立即請海巡署南部分署第5岸巡隊杉福安檢所派員前往查看，確認是屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」號漁船，昨天下午2時30分從新園鄉鹽埔漁港出海，船鏟僅50歲的顏姓船長1人。

海巡人員抵達現場後，發現漁船衝擊港嘴消波塊，擱淺在漁福港港嘴口附近，確認擱淺漁船為鹽埔籍漁船後，因考量岸際特性，由第5岸巡隊琉球新安檢所人員利用遙控救生圈輔助登船查看，登船發現船長的手機，但船長失蹤。