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山難發生該不該救？專家：台灣應拿捏濫用救援分際

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影／新園漁船在小琉球觸礁 船長落海漂流10小時獲救

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」昨天下午到小琉球附近海域作業捕撈土魠魚，晚上近8時卻被發現觸礁在小琉球漁福漁港港嘴消波塊，船身傾斜，船上無人，海巡署及救難人員在岸邊四處搜尋無果；今天上午5時許，東港籍「震順隆」漁船發現顏姓船長在小琉球西南方1浬處海上漂流，救起送東港輔英醫院，生命跡象穩定，但有失溫及體力不濟。

海巡署第7巡防區指揮部昨晚近8時，發現1艘漁船在屏東琉球鄉漁福漁港前方航行異常，立即請海巡署南部分署第5岸巡隊杉福安檢所派員前往查看，確認是屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」號漁船，昨天下午2時30分從新園鄉鹽埔漁港出海，船鏟僅50歲的顏姓船長1人。

海巡人員抵達現場後，發現漁船衝擊港嘴消波塊，擱淺在漁福港港嘴口附近，確認擱淺漁船為鹽埔籍漁船後，因考量岸際特性，由第5岸巡隊琉球新安檢所人員利用遙控救生圈輔助登船查看，登船發現船長的手機，但船長失蹤。

第7巡防區成立緊急應變中心，並申請空偵機、海巡艇及岸際搜索，並請漁業電台廣播周邊漁船協助尋找，以爭取黃金救援時間，今天上午5時許傳回好消息，顏姓船長在小琉球西南方1浬處由東港籍「震順隆」漁船救起，送東港輔英醫治療，生命跡象穩定但有失溫及體力不濟情形；海巡署表示，季節轉換，海象瞬息萬變，提醒漁民駕駛漁船多加注意，以確保自身安全。

屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」昨天晚上近8時卻被發現觸礁在小琉球漁福漁港港嘴消波塊，船身傾斜，船上無人，顏姓船長今天上午5時在小琉球西南方1浬處海上漂流被救起送醫。記者潘欣中／翻攝
屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」昨天晚上近8時卻被發現觸礁在小琉球漁福漁港港嘴消波塊，船身傾斜，船上無人，顏姓船長今天上午5時在小琉球西南方1浬處海上漂流被救起送醫。記者潘欣中／翻攝
屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」昨天晚上近8時卻被發現觸礁在小琉球漁福漁港港嘴消波塊，船身傾斜，船上無人，顏姓船長今天上午5時在小琉球西南方1浬處海上漂流被救起送醫。記者潘欣中／翻攝
屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」昨天晚上近8時卻被發現觸礁在小琉球漁福漁港港嘴消波塊，船身傾斜，船上無人，顏姓船長今天上午5時在小琉球西南方1浬處海上漂流被救起送醫。記者潘欣中／翻攝
屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」昨晚被發現擱淺在小琉球漁福漁港港嘴消波塊，10小時後，東港籍「震順隆」漁船發現顏姓船長在小琉球西南方1浬處海上漂流，救起送東港輔英醫院，生命跡象穩定。記者潘欣中／翻攝
屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」昨晚被發現擱淺在小琉球漁福漁港港嘴消波塊，10小時後，東港籍「震順隆」漁船發現顏姓船長在小琉球西南方1浬處海上漂流，救起送東港輔英醫院，生命跡象穩定。記者潘欣中／翻攝

小琉球 海巡署 屏東縣

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