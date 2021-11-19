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種菜嬤誤入台鐵內灣線軌道遭撞 幸無礙 目前班車延誤
台鐵驚傳死傷事故！內灣線1807車次今天早上9點26分，行駛上員站至竹中站間，發現有人員入侵軌道，區間車司機員發現時反應不及撞上，立刻通報119將入侵者受傷送醫。目前內灣線路線中斷，造成南下與北上列車有延誤情形，鐵路警已經趕往處理，恢復時間還不確定。
內灣線由竹東車站管轄，站方表示，司機員通報行駛間發現前方有人在路線上，還不清楚對方身分與動機，撞上後立刻通報消防隊來救護，將對方送醫，傷勢尚不清楚，並通知路警到場處理。
站方表示，內灣線都是區間車在行駛，1小時1班車，目前暫時無其他班車受到延誤。
新竹縣消防局指出，早上9點29分接獲報案表示上員車站至竹中車站間發生事故，現場為火車擦撞種菜民眾，患者女性60多歲，意識清醒，無明顯外傷。
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