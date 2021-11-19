漁船屏東琉球鄉擱淺 船長漂流10小時被救起

海巡署第七巡防區指揮部昨晚近8時發現一艘漁船在屏東琉球鄉漁福漁港前方航行異常，登船發現船長失聯，今天早上5時許，船長在小琉球西南方1海浬處由友船救起，送醫治療。

海巡署新聞稿表示，第七巡防區指揮部昨天晚上近8時，發現一艘漁船在屏東縣漁福漁港前方航行異常，立即請海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所派員前往現場查看。

海巡人員抵達現場後，發現漁船衝擊港嘴消波塊，擱淺在漁福港港嘴口附近，確認擱淺漁船為鹽埔籍漁船後，因考量岸際特性，由第五岸巡隊琉球新安檢所人員利用遙控救生圈輔助登船查看，船上發現船長手機，但船長失蹤。

第七巡防區成立緊急應變中心，並申請空偵機、海巡艇及岸際搜索，並請漁業電台廣播周邊漁船協助尋找，以爭取黃金救援時間，到今天上午5時許，顏姓船長在小琉球西南方1海浬處由東港籍「震順隆」漁船救起。

海巡署表示，顏姓船長後送東港輔英醫院，生命跡象穩定，但有失溫及體力不濟情形。

海巡署表示，季節轉換，海象瞬息萬變，提醒漁民駕駛漁船多加注意，以確保自身安全。