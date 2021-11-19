快訊

國3苗栗路段轎車疑自撞護欄變形 女子受困車內命危

山難發生該不該救？專家：台灣應拿捏濫用救援分際

影／屏東南州迎王平安遶境 醉漢亂入轎班爆發衝突

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣南州迎王平安祭典昨天進人第2天，晚上遶境時發生醉漢亂入迎王轎班中，因神智不清且「假起乩」，與另2人發生口角、互毆衝突，警方立即出動快打部隊將3人帶回警局；謝姓醉漢的母親表示，兒子最近容易情緒異常且有酗酒習性，分局徵得謝母同意，連夜將他送醫治療，避免迎王期間再發生鬥毆情事。

警方昨晚10時獲報南州鄉三民路與人和路口有人打架，警方立即調派快打部隊到場處理，將3名動手男子帶返所抄錄年籍資料並釐清打架原因，經查是謝姓男子(22歲)酒後自行進入迎王轎班中，拿著法器「假起乩」且神智不清，與等待入廟的宮廟成員唐姓男子(28歲)及吳姓男子（25歲)發生口角進而互毆。

東港警方將3人帶回警局，唐姓和吳姓男子均表示，看不慣謝姓男子酒後進入迎王轎班中，拿著法器「假起乩」，驅離時發生口角又互毆，三方均表示暫不提告；因謝母表示兒子近期容易情緒異常且有酗酒習性，分局徵得謝母同意，以救護車連夜送醫治療。

屏東縣南州迎王平安祭典昨天進人第2天，晚上遶境時發生醉漢亂入迎王轎班中，因神智不清「假起乩」，與另2人發生口角、互毆衝突。記者潘欣中／翻攝
屏東縣南州迎王平安祭典昨天進人第2天，晚上遶境時發生醉漢亂入迎王轎班中，因神智不清「假起乩」，與另2人發生口角、互毆衝突。記者潘欣中／翻攝
屏東縣南州迎王平安祭典昨天進人第2天，晚上遶境時發生醉漢亂入迎王轎班中，因神智不清「假起乩」，與另2人發生口角、互毆衝突，警方出動快打部隊帶回警局。記者潘欣中／翻攝
屏東縣南州迎王平安祭典昨天進人第2天，晚上遶境時發生醉漢亂入迎王轎班中，因神智不清「假起乩」，與另2人發生口角、互毆衝突，警方出動快打部隊帶回警局。記者潘欣中／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣 東港 遶境

延伸閱讀

屏東勝利星村成功區第二區11/25招商說明會

200元屏東券8萬8888份今最後一天領取還有1萬多人沒領

屏東唯一王船跨越鄉鎮 南州「迎王祭典」今熱力登場

屏東南州迎王「請水」登場 疫情考量縮小規模

相關新聞

雪隧南下自小客車冒煙 南下一度回堵3公里 現已恢復通車

國道5號雪山隧道今天早上7點51分，南下25.3公里處外側一輛自小客車突然冒煙，相關單位已經到場處理，目前南下暫時封閉，...

影／新園漁船在小琉球觸礁 船長落海漂流10小時獲救

屏東縣新園鄉鹽埔籍漁船「盛億祥」昨天下午到小琉球附近海域作業捕撈土魠魚，晚上近8時卻被發現觸礁在小琉球漁福漁港港嘴消波塊...

影／銅鑼青少年雙亡車禍 疑機車闖紅燈釀禍

苗栗縣銅鑼鄉128縣道、台13線公路竹森橋路口今天凌晨發生機車與曳引車碰撞事故，騎乘普通重機的2名青少年都傷重不治，其中...

內灣線區間車擦撞種菜婦 影響2列車、35人 已恢復通行

台鐵1807次內灣線區間車今天早上9點26分行經上員至竹中路段，擦撞到入侵路線的種菜婦人，婦人被撞後倒地，所幸意識清楚，...

女警遭檢舉登山疑生火 空勤：援森林滅火今年已219架次

新北市新店分局高姓女警今年10月底挑戰百岳「郡大山」，在營區一堆營火前拍網美照，上傳臉書社團，近日遭人檢舉，疑違法砍伐林...

砂石車頻現淡水山區露餡 警眼尖尾隨查獲濫倒廢棄物

新北市淡水區一名55歲洪姓男子，於三芝區錫板里承租一塊山坡地，自行整地後違法提供傾倒、掩埋廢棄物之用，藉以謀取不法利益。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。