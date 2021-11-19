影／屏東南州迎王平安遶境 醉漢亂入轎班爆發衝突

屏東縣南州迎王平安祭典昨天進人第2天，晚上遶境時發生醉漢亂入迎王轎班中，因神智不清且「假起乩」，與另2人發生口角、互毆衝突，警方立即出動快打部隊將3人帶回警局；謝姓醉漢的母親表示，兒子最近容易情緒異常且有酗酒習性，分局徵得謝母同意，連夜將他送醫治療，避免迎王期間再發生鬥毆情事。

警方昨晚10時獲報南州鄉三民路與人和路口有人打架，警方立即調派快打部隊到場處理，將3名動手男子帶返所抄錄年籍資料並釐清打架原因，經查是謝姓男子(22歲)酒後自行進入迎王轎班中，拿著法器「假起乩」且神智不清，與等待入廟的宮廟成員唐姓男子(28歲)及吳姓男子（25歲)發生口角進而互毆。

東港警方將3人帶回警局，唐姓和吳姓男子均表示，看不慣謝姓男子酒後進入迎王轎班中，拿著法器「假起乩」，驅離時發生口角又互毆，三方均表示暫不提告；因謝母表示兒子近期容易情緒異常且有酗酒習性，分局徵得謝母同意，以救護車連夜送醫治療。 屏東縣南州迎王平安祭典昨天進人第2天，晚上遶境時發生醉漢亂入迎王轎班中，因神智不清「假起乩」，與另2人發生口角、互毆衝突。記者潘欣中／翻攝 屏東縣南州迎王平安祭典昨天進人第2天，晚上遶境時發生醉漢亂入迎王轎班中，因神智不清「假起乩」，與另2人發生口角、互毆衝突，警方出動快打部隊帶回警局。記者潘欣中／翻攝

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