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惡夢重演！歐洲疫情亮紅燈 耶誕節恐「再封一次」

新北三重男持甩棍嗆聲 不敵一句「打我試試看」秒閉嘴

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

行車糾紛！新北市三重區兩名機車騎士疑因行車糾紛，2人於在重新路三段與中正北路口等紅燈時，竟把車停在路中下車理論。孰料，49歲王男從口袋掏出甩棍，作勢朝32歲蓋男身上揮去，反遭蓋男霸氣嗆回「你打打看，拿甩棍是…..」這讓王男當場退縮不再出聲，事後轄區警獲報趕抵，各開兩人一張罰單，並帶回偵詢，警詢後依社維法將王姓騎士函送法辦。

據了解今天上午11時許，蓋男（32歲）與王男（49歲）各騎乘一部機車，行經新北市三重區重新路三段，疑王男惡意對蓋男逼車，2車騎至重新路三段與中正北路口停等紅燈時，蓋男轉頭質問王男「為何惡意逼車？」王男被質問變臉下車，並從口袋掏出一支甩棍，作勢欲攻擊蓋男。

蓋男見狀當場爆氣，顧不得機車還在路中央，直接下車對王一陣開嗆。就這樣兩人在車陣中上演互飆戲碼，完全無視其他用路人權益。過程中王男數度作勢揮擊嗆罵，蓋男也不干示弱霸氣逼前嗆「你打打看啊？你打打看啊？」氣勢之大震懾王男，當場秒縮閉嘴站在槽化線上。整段過程被其他用路人拍下，以「沒拿棍子的比拿棍子的還兇」為題上傳至YouTube。

事後警方獲報迅速趕抵，針對兩人違規將車輛停於路中央開單告發外，也將兩人帶回詢問，由於兩人互不提告，蓋男指稱遭惡意逼車部分，則須調閱監視器才能釐清。警詢後依違反社會秩序維護法對攜帶甩棍的王姓男子函送法辦。

新北市三重區2名騎士，疑因行車糾紛下車理論，卻因一名騎士掏出甩棍作勢攻擊，差點上演全武行。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區2名騎士，疑因行車糾紛下車理論，卻因一名騎士掏出甩棍作勢攻擊，差點上演全武行。記者曾伯愷／翻攝
一句你打試試看，王男秒縮閉嘴。記者曾伯愷／翻攝
一句你打試試看，王男秒縮閉嘴。記者曾伯愷／翻攝

監視器

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