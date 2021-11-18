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影／男子與友飲酒遭爆打 台中警6日內速逮3犯嫌
台中吳姓男子(40歲)今年9月27日深夜與郭姓友人，在北區一家餐酒館通宵飲酒敘舊，隔日(28號)一早8時許，楊姓男子(33歲)帶著林姓男子(25歲)及劉姓犯嫌(23歲)，手持酒瓶不斷攻擊吳男，導致吳右側硬腦膜出血、左耳撕裂傷及臉部挫傷等，由郭男協助將吳送往醫院救治。
警方提到，吳男於10月9日出院後，一直到這個月12日22時許，才持診斷證明書及監視器翻拍畫面，至台中市第二警分局永興所報案，吳向警方表示，自己是因為身體不適，才會事隔1個半月才來報案。
警方表示，從案發到吳男爆案期間，警方皆未獲110相關報案紀錄及醫院通報，但在獲報後便積極受理案件，並轉交由該轄區立人所接續偵辦，並成立專案小組積極展開偵查，分別對吳男及郭男製作傷害及殺人未遂告訴筆錄。
第二警分局偵查隊隊長洪再德表示，吳男與楊男私下已是熟識，疑似是之前有所嫌隙，楊嫌才會藉機尋仇傷人，初步從監視器畫面看，楊、林等3人犯嫌並沒有在現場埋伏，疑似是巧遇，事隔超過1個半月，相關事證也不是很清晰，只能從供詞與事後查證做確定，目前3名犯嫌均已到案，隨案解送台中地檢偵辦。
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