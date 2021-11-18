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影／汽車闖紅燈撞機車還故意倒車撞人 涉嫌殺人未遂

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市王姓男子日前駕車行經板橋環河西路，不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，警方獲報到場當場逮捕清緒激動的王男，警詢後依殺人未遂、恐嚇、毀損及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

王男（21歲）本月13日由板橋區環河西路往土城方向行駛，行經環河西路與香社一路口，疑似搶快闖紅燈，擦撞在待轉區停等紅燈待轉的機車騎士林姓女子（42歲），當時林女丈夫陳男（43歲）正開車跟在機車後方，連忙停靠路邊下車察看，並與開車肇事的王男起口角爭執，進而相互動手推擠。

氣憤的王男一怒之下，折返上車涉嫌快速倒車衝撞，陳姓夫婦二人見狀趕緊跳開才沒被撞上，卻導致林女機車遭撞倒，車頭幾乎全毀，王男隨即又持放置車上的木棍，下車毆傷夫妻倆人。

轄區板橋員警獲報後到場了解後，當場壓制逮捕情緒十分激動的王男，並發現王男毆傷的木棍竟一把木棍刀，還好王男持棍打人時，沒將刀抽岀刀鞘，否則後果不堪設想。

王男被逮後辯稱是對方機車車頭停得太出來，且雙方理論時，不滿對方口氣太差，一時氣憤才會失去理性，做出倒車撞機車和持木棍毆傷人的衝動行為。

陳姓夫妻二人雖左手、右小腿有擦挫傷，均表示不需就醫。警詢後將王男依涉殺人未遂、恐嚇、毀損及傷害等罪嫌送辦，闖紅燈違反道交條例部分另開單告發。

新北市王姓男子日前駕車行經板橋環河西路，不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前駕車行經板橋環河西路，不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前駕車行經板橋環河西路，不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前駕車行經板橋環河西路，不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前駕車行經板橋環河西路，不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前駕車行經板橋環河西路，不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前駕車行經板橋環河西路，不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前駕車行經板橋環河西路，不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前駕車行經板橋環河西路，不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子日前駕車行經板橋環河西路，不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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