客運變速箱故障卡陸橋 三重6警協助推車解圍

新北市三重區一輛統聯客運客運，昨天下午疑因變速箱故障，導致整輛車卡困路上，造成後方車流回堵動彈不得。經轄區警獲報，出動6名員警與在場2位民眾，徒手將車推至路旁停靠，15分鐘後恢復順暢車流。

警方指出，昨天（17日）下午3時許，一輛由施姓男子（38歲）所駕駛的統聯客運，行經新北市三重區中正陸橋，疑因變速箱故障無法調升換檔，整輛車直接停在陸橋上，造成車內駕駛連同6名乘客受困車內。