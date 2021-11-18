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客運變速箱故障卡陸橋 三重6警協助推車解圍

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區一輛統聯客運客運，昨天下午疑因變速箱故障，導致整輛車卡困路上，造成後方車流回堵動彈不得。經轄區警獲報，出動6名員警與在場2位民眾，徒手將車推至路旁停靠，15分鐘後恢復順暢車流。

警方指出，昨天（17日）下午3時許，一輛由施姓男子（38歲）所駕駛的統聯客運，行經新北市三重區中正陸橋，疑因變速箱故障無法調升換檔，整輛車直接停在陸橋上，造成車內駕駛連同6名乘客受困車內。

轄區大同派出所副所長李祐霖、警員洪惟昱、林楷智、光明派出所支援警員陳政彣、劉宸君、莊硯勳到場，先是安撫乘客，隨後在2位熱心民眾協助下連手推車，15分鐘後順利排除事故。

警方趕抵現場。記者曾伯愷 ／翻攝
警方趕抵現場。記者曾伯愷 ／翻攝
客運巴士變速箱故障，警方協助手推至陸橋下，造成車流一度回堵。記者曾伯愷 ／翻攝
客運巴士變速箱故障，警方協助手推至陸橋下，造成車流一度回堵。記者曾伯愷 ／翻攝
現場車流一度回堵。記者曾伯愷 ／翻攝
現場車流一度回堵。記者曾伯愷 ／翻攝

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