企業行涉提煉廢油非法獲利400萬 負責人聲押獲准

高雄市一名龔姓企業行負責人涉向數十家公司收受廢油混合物及廢潤滑油後，載至大社區一間鐵皮屋工廠非法堆置，再將處理後的油品販售牟利，初估非法獲利400多萬，檢警日前傳喚龔男等12人到案，檢方訊後認龔男有串供、滅證之虞，向法院聲押獲准。

橋頭地檢署半年前接獲檢舉，疑有不法業者於大社區某鐵皮工廠堆置廢棄物，並從事廢棄物清除、處理業務，嚴重破獲環境，檢方立即與保安警察第七總隊第三大隊、調查局高雄市調處，會同環境督察總隊南區環境督察大隊、高雄市環保局等單位組成專案小組全力偵辦。

專案小組本月16日兵分多路，對龔男（50歲）及某鐵線公司等數十家廠商同步執行搜索，並傳喚龔男等12人到案說明。專案小組查出，龔男為某企業行的負責人，承租高雄市大社區一間鐵皮屋工廠，在明知企業行未取得廢棄物清除、處理許可證明文件情況下，非法從事廢棄物清除、處理業務。

龔男自2007年起利用小貨車向廠商收受廢油混合物及廢潤滑油，載運至大社區鐵皮屋工廠，非法堆置在廠房內及旁邊空地，再將廢油品放入桶槽內，以重力沉澱的物理作用，將廢油品分離為上澄液和油泥，並將上澄液油品賣給不特定買家牟利，廢油泥則違法堆置在廠房內，初估每月不法所得約7萬元。