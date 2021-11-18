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影／屏東重機高速撞上賓士 人車插入扭曲車體怵目驚心
屏東縣枋山鄉台1線454.9南下公里處今天下午發生大型重機撞上賓士轎車交通事故，整輛重機插在轎車後車廂上，駕駛命危；警方調閱監視器畫面，發現洪姓賓士駕駛從枋山鄉南北超商停車場由東往西要橫越台1線，與沿台1線（由北往南）方向高速直行的王姓重機駕駛發生碰撞，從賓士駕駛起駛穿越馬路，到重機騎士撞上的過程不到5秒。
枋寮警方說，賓士車駕駛及乘客共2名，受輕傷自行就醫，大型重機王姓駕駛（30歲）送醫救治中，雙方酒測值為0，肇事原因警方釐清中；王姓重機駕駛是獨自騎車南下，已通知他的家屬到醫院。
枋寮分局長簡彥匡呼籲用路人依照速限行駛，另於路旁起駛、迴轉及橫越道路，請禮讓幹道及行進中車輛，以減少交通事故發生；分局也將加強易肇事路段重大違規取締及測速照相取締，以防制交通事故發生。
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