影／屏東重機高速撞上賓士 人車插入扭曲車體怵目驚心

屏東縣枋山鄉台1線454.9南下公里處今天下午發生大型重機撞上賓士轎車交通事故，整輛重機插在轎車後車廂上，駕駛命危；警方調閱監視器畫面，發現洪姓賓士駕駛從枋山鄉南北超商停車場由東往西要橫越台1線，與沿台1線（由北往南）方向高速直行的王姓重機駕駛發生碰撞，從賓士駕駛起駛穿越馬路，到重機騎士撞上的過程不到5秒。

枋寮警方說，賓士車駕駛及乘客共2名，受輕傷自行就醫，大型重機王姓駕駛（30歲）送醫救治中，雙方酒測值為0，肇事原因警方釐清中；王姓重機駕駛是獨自騎車南下，已通知他的家屬到醫院。