影／高雄現「治安棒球隊」 2男遭棒打電擊疑遇搶260萬

全台治安「瘋棒球」，被嘲諷「治安棒球隊」的暴力行為也南下高雄。蘇姓、趙姓2名男子赴台中疑交易虛擬貨幣泰達幣後返回高雄，卻遇多名男子持球棒圍堵去路，連遭對方蒙眼痛打、電擊一頓，逼問出同伴趙的去向，誘出趙姓男子，拿走交易所得260萬元逃逸無蹤。蘇遭圍打的影片流出，高雄市警方已組專案小組追查全案。

據了解，30多歲的蘇姓、趙姓2男子，11月8日到台中與1對夫婦交易泰達幣，帶著260萬元返回高雄，蘇開租來的轎車，到高雄市三民區天祥一路還車後，離去時，便遭分乘5輛轎車的多名男子攔路尋釁，蘇拔腿逃跑，仍被對方多名男子攔阻去路。

蘇姓男子遭對方持電擊棒電擊，不支倒地，立即被蒙上雙眼，以球棒痛打，追問誰是「事主」。蘇一開始否認是事主，但禁不起一再遭對方拿球棒痛打，承認自己是「事主」，對方斥責他，「不打都不講」、「還要拿東西，還要找人」，並稱要他的手腳。對方多人拿球棒再痛打蘇，逼問蘇同夥「小趙」的去向，蘇後來打電話約趙出面。

直到11月9日凌晨2點，誘趙姓男子到楠梓區土庫路碰面，趙一出面，便遭對方多人押走，帶到附近清豐路拿球棒圍毆，要求交錢。趙才聯絡女友帶260萬元，到場交給對方，對方才拿錢走人。蘇、趙2人自行就醫，未報警。