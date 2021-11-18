聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄現「治安棒球隊」 2男遭棒打電擊疑遇搶260萬
全台治安「瘋棒球」，被嘲諷「治安棒球隊」的暴力行為也南下高雄。蘇姓、趙姓2名男子赴台中疑交易虛擬貨幣泰達幣後返回高雄，卻遇多名男子持球棒圍堵去路，連遭對方蒙眼痛打、電擊一頓，逼問出同伴趙的去向，誘出趙姓男子，拿走交易所得260萬元逃逸無蹤。蘇遭圍打的影片流出，高雄市警方已組專案小組追查全案。
據了解，30多歲的蘇姓、趙姓2男子，11月8日到台中與1對夫婦交易泰達幣，帶著260萬元返回高雄，蘇開租來的轎車，到高雄市三民區天祥一路還車後，離去時，便遭分乘5輛轎車的多名男子攔路尋釁，蘇拔腿逃跑，仍被對方多名男子攔阻去路。
蘇姓男子遭對方持電擊棒電擊，不支倒地，立即被蒙上雙眼，以球棒痛打，追問誰是「事主」。蘇一開始否認是事主，但禁不起一再遭對方拿球棒痛打，承認自己是「事主」，對方斥責他，「不打都不講」、「還要拿東西，還要找人」，並稱要他的手腳。對方多人拿球棒再痛打蘇，逼問蘇同夥「小趙」的去向，蘇後來打電話約趙出面。
直到11月9日凌晨2點，誘趙姓男子到楠梓區土庫路碰面，趙一出面，便遭對方多人押走，帶到附近清豐路拿球棒圍毆，要求交錢。趙才聯絡女友帶260萬元，到場交給對方，對方才拿錢走人。蘇、趙2人自行就醫，未報警。
直到今天，這群人圍毆蘇的影片流出，高雄警方發現影片，找到蘇、趙2人，發現2人身體多處受傷，說出被對方拿走260萬元，懷疑2夥人交易泰達幣起糾紛，正追查滋事的男子，查明全案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言