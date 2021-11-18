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影／搶救畫面曝！警、消成功搶救懸掛24樓窗外男子

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中今日中午12時許，民眾發現有名年約30歲左右的男子，於懸掛在中區民權路上某大樓24樓，疑似打算輕生，立即報警請求協助，警、消立即趕往現場，破門強行進入房間，合力將男子從窗外拉回房內，但男子情緒依舊不穩，送往台中醫院治療。

路過民眾表示，因為樓層蠻高，抬頭看到有個小點在晃動，仔細一看竟然是人懸掛在外面，實在太危險了！一下子消防隊員及警方就抵達現場，將男子拉回房間，但這畫面真的好危險。

據了解，消防隊員獲報後，立即派出3支分隊到場救援，警方也隨即到場，當時男子已雙手勾著窗邊，全身懸掛在24樓牆外，現場氣氛相當緊張，消防隊員隨即做好防護措施，並派出警、消共6人趕往房間，破門搶救該男，歷時約10分鐘，終於將男子從窗外平安拉回房間內，但男子獲救後情緒仍相當激動，消防隊員隨即將他送往台中醫院救治。

警方表示，男子仍相當激動，目前尚未了解其詳細資訊及事發原因，待該男情緒較穩定之後，會再進行了解及後續處理。

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