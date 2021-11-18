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太扯了！行車糾紛 高雄4男竟圍毆年輕女騎士

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄沈姓男子因與李姓女子發生行車糾紛，聯合3名友人徒手毆打李女後離去。警方獲報趕往現場，只剩下掛彩的李女還留在現場，隨後警方在30分鐘內，查緝沈男等4人到案，依傷害罪及聚眾鬥毆罪嫌送辦。

據了解，昨天下午1點20分左右，沈男（25歲）與陳姓（21歲）及李姓（21歲）還有孫姓（23歲）3名男友人，分別開著Alphard還有福斯轎車，在左營區大中路口上與李女（24歲）發生行車糾紛，事後雙方又在華夏路巧遇。

這時，沈便與陳男、李男及孫男等3名友人，分別下車徒手毆打李女，導致李左側肢體擦挫傷，沈等人動手後就鳥獸散，分乘2輛車離去。

轄區警方左營分局獲報後趕往現場，僅剩下李女還在原地。警方展開追查，30分鐘內就找到沈男等4人，警詢後依聚眾鬥毆及傷害罪嫌送辦。

高雄沈姓男子與3名友人因行車糾紛徒手毆打女騎士，被警方逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄沈姓男子與3名友人因行車糾紛徒手毆打女騎士，被警方逮捕。記者邱奕能／翻攝

傷害罪 福斯

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