太扯了！行車糾紛 高雄4男竟圍毆年輕女騎士

高雄沈姓男子因與李姓女子發生行車糾紛，聯合3名友人徒手毆打李女後離去。警方獲報趕往現場，只剩下掛彩的李女還留在現場，隨後警方在30分鐘內，查緝沈男等4人到案，依傷害罪及聚眾鬥毆罪嫌送辦。

據了解，昨天下午1點20分左右，沈男（25歲）與陳姓（21歲）及李姓（21歲）還有孫姓（23歲）3名男友人，分別開著Alphard還有福斯轎車，在左營區大中路口上與李女（24歲）發生行車糾紛，事後雙方又在華夏路巧遇。

這時，沈便與陳男、李男及孫男等3名友人，分別下車徒手毆打李女，導致李左側肢體擦挫傷，沈等人動手後就鳥獸散，分乘2輛車離去。