聽新聞
test
0:00 / 0:00
太扯了！行車糾紛 高雄4男竟圍毆年輕女騎士
高雄沈姓男子因與李姓女子發生行車糾紛，聯合3名友人徒手毆打李女後離去。警方獲報趕往現場，只剩下掛彩的李女還留在現場，隨後警方在30分鐘內，查緝沈男等4人到案，依傷害罪及聚眾鬥毆罪嫌送辦。
據了解，昨天下午1點20分左右，沈男（25歲）與陳姓（21歲）及李姓（21歲）還有孫姓（23歲）3名男友人，分別開著Alphard還有福斯轎車，在左營區大中路口上與李女（24歲）發生行車糾紛，事後雙方又在華夏路巧遇。
這時，沈便與陳男、李男及孫男等3名友人，分別下車徒手毆打李女，導致李左側肢體擦挫傷，沈等人動手後就鳥獸散，分乘2輛車離去。
轄區警方左營分局獲報後趕往現場，僅剩下李女還在原地。警方展開追查，30分鐘內就找到沈男等4人，警詢後依聚眾鬥毆及傷害罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言