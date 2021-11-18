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影／台1線枋山段重機「插進賓士」 騎士無生命跡象
省道台1線屏東縣枋山鄉中山路3段北上車道今天下午發生重機車撞上賓士轎車車故，救護人員趕到現場，發現整輛重機卡在轎車後方C柱上，30歲的王姓男騎士趴在轎車後座車窗上，已無呼吸心跳，景象怵目驚心；賓士轎車上的駕駛和乘客2人輕傷，均送往枋寮醫院急救中，警方正釐清肇事責任。
屏東縣消防局今天下午2時23分獲報，屏東縣枋山鄉台1線454.9南下公里處7-11海豚灣門市附近路口，傳出重型機車與汽車發生車禍，重機騎士趴在轎車後座車窗上，派遣枋山及獅子分隊分隊共計4車7人前往協助。
警方初步調查，白色賓士轎車當時在台9線就不斷超車前行，到了台1線台1線454.9南下公里處7-11海豚灣門市附近路口，重機騎士自後撞上，自小客車的駕駛1人、乘客1人輕傷自行就醫；大型重機王姓駕駛OHCA，送往枋寮醫院急救，事故原因由警方調查中。
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