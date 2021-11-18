不法獲利破2億！中打查獲詐騙話務系統及個資「菜商」

刑事警察局中打第六隊日前破獲詐欺集團旗下「話務系統商」及販售個資的「菜商」，成功逮捕葉嫌(29歲)及王姓主嫌(28歲)，及集團成員共7人，查扣不法所得622餘萬元及進口轎車2輛，全案詢後依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

刑事警察局中打第六隊長期分析跨境詐欺犯罪模式，日前追溯金流，鎖定國內販售電信話務系統平台業者及民眾個資的「菜商」，聯合台中市刑大、台中霧峰警分局、南投縣刑大、少年隊及草屯分局共組專案小組，由台中市地檢署指揮偵辦追緝。

經查，國內通信犯罪集團相當狡猾，從「菜商」購買到民眾個人資料後，透過話務系統平台，將訊號拉至境外跳板，再對國內民眾進行詐騙，增加警方查緝難度，此次中打六隊從金流等管道，循線查緝到這兩大犯罪單位。

據了解，負責話務系統的王嫌有詐欺前科，獲判不起訴，想不到又重操舊業，仲介國外話務平台給國內犯罪集團，賺取中間差額，1年獲利約新台幣2千多萬元，不法所得共超過2億元；而販售民眾個資的葉嫌，則是以每筆個資5至15元不等價格，販售給詐欺集團使用，不法所得共高達8百萬餘元。

警方表示，經約1年的循線偵查，於9月30日成功在太平區捕獲「菜商」葉嫌，並於10月20日在清水區破獲話務平台機房，在沙鹿區及霧峰區，逮捕王姓主嫌及話務集團成員共6人，查扣現金新台幣622萬餘元、2輛市值約480萬進口轎車、22本金融存摺及電磁紀錄等贓證物，詢後依違反刑法加重詐欺罪、組織犯罪條例及洗錢防制法等罪嫌移請台中地檢署偵辦，葉嫌遭羈押、王嫌以60萬元交保，其餘5名集團成員則分別以10至20萬元交保，全案仍持續擴大調查中。