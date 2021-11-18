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百萬名車運到海關等她提領？ 女子險匯出5萬保管費

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓女子網路交友，網友說要從國外運一輛百萬名車到台灣送給她，並要她先匯美金1875元（約新台幣5萬2000元）保管費到指定帳戶，就能到海關取車通關取車。基隆警二分局接獲銀行行員通報到場，請她重新檢視與網友對話紀錄，發現網友不願與她通話，並說明「假贈予」詐騙案例，她才打消匯款念頭，保住這筆錢。

基隆警一分局日前也防止一對老夫妻被騙，起因是老婦人接到假檢察官的電話，告訴她涉及刑事案件，要求把帳戶內現金提領出來交付法院。她到分局求助，員警告訴他們這是「假檢警真詐騙」手法，兩人才如釋重負。

基隆市警二分局信六路派出所警員張少謙，昨天下午接獲台灣銀行基隆分行報案，指有名女子疑遇到詐騙集團。張員到場了解，得知張女在網路上結識1名網友，對方說要送她1輛百萬名車，且說她只要先匯美金1875元保管費到指定帳戶，就可取車。

張員查看張女和網友對話紀錄，發現對方都不願意與張女通話，告訴張女這種情況很可疑，她遇到的是典型假贈予詐騙手法，小心中計，不要因貪圖厚禮損失金錢。張女思考後覺得警方說的有道理，打消匯款念頭。

一對老夫妻前天下午走進警一分局向值班警備隊員求助，因為老婦人接到「檢警」來電，指她涉嫌一起刑事案件，還有傳票佐證，要她把帳戶內現金提領後交付法院。對方還要求老婦人不能對家屬親友透露，否則就觸犯洩密罪，罪加一條。

員警得知原委後，告訴老夫婦那是詐騙手法，不要信以為真。老婦人仍然擔心涉案，警方最後拿出真的傳票，讓她比對詐騙集團傳來的假傳票，兩人才相信，慶幸自己有走進警局查證，避免財產損失。

警方表示，詐騙手法層出不窮，提醒民眾不要被話術矇騙，掉入陷阱。司法機關偵辦案件會以正式書面通知當事人到公務機關說明，不會要求提款或交付存摺、提款卡。接到可疑電話熟記「一聽、二掛、三查」步驟，只要撥打110或165查證，就能避免被騙。

基隆市一對老夫婦接到假檢警電話，告知兩人涉案，要求提領出存款接受監管，經員警告知不要受騙才如釋重負。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一對老夫婦接到假檢警電話，告知兩人涉案，要求提領出存款接受監管，經員警告知不要受騙才如釋重負。記者邱瑞杰／翻攝
張姓女子在網路遇上詐騙集團成員，對方說送百萬名車到台灣給她，只要先匯美金1875元保管費到指定帳戶就可取車，員警到銀行勸阻，她才打消匯款念頭。記者邱瑞杰／翻攝
張姓女子在網路遇上詐騙集團成員，對方說送百萬名車到台灣給她，只要先匯美金1875元保管費到指定帳戶就可取車，員警到銀行勸阻，她才打消匯款念頭。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆

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