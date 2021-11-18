國1中壢北向水肥車翻覆 車輛一度回堵

國道1號北向59.7公里中壢路段內側車道，今天下午1時許發生小貨車翻車事故，51歲的黃姓駕駛受困車內，警、消獲報後立即前往，並送往林口長庚醫院救治，所幸只有左手骨折生命並無大礙，事故現場佔用內側及中線車道一度造成車輛回堵，詳細肇事原因仍有待警方進一步調查。

今下午1時28分，國道警察接獲報案指出，黃男駕駛水肥車空車行經國道1號北向59.7公里中壢路段內側車道，疑似因操作不當，撞擊內側護欄後翻覆於內側車道，黃男受困於車內，警、消到場後立刻將黃男從駕駛座救出並送往林口長庚醫院救治，經醫師檢傷後為左手骨折，至於有無酒駕情事，還待醫院檢測，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。