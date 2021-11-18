9旬翁深夜迷途 高雄鹽埕暖警送他返家

做酒店的另一個原因，是因為過去不知道為什麼，我有許多奇奇怪怪被性騷擾的經驗。這讓我沒辦法碰觸很多東西，有強烈的排拒。但我好奇，如果外面那些傷你的東西，沒辦法討回公道，也沒有錢，那我進入酒店業呢？我想知道是不是所有的碰觸，我都不舒服，還是有些感覺是我不太知道的？我想知道，在這個工作中試著理解自己感受的時候，可不可以得到一些療癒？

2021-11-18 12:33