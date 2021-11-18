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9旬翁深夜迷途 高雄鹽埕暖警送他返家

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄9旬林姓老翁深夜獨自徘徊，鹽埕警分局七賢路派出所巡邏警員見狀，立即上前關心，發現他疑似失智而迷途，便利用Mpolice系統，比對出林翁身分，送他回家團圓。

警方表示，本月14日，鹽埕警分局七賢路派出所警員蘇靜苡、蘇柏豪擔服深夜零時到凌晨2點巡邏勤務時，接獲民眾報案，指有一名老翁在寒夜中獨自步行徘徊於鹽埕區的街巷中。

當七賢所警員趕往現場，發現林翁年已逾9旬，且疑似因失智而迷途，只是林翁表達不清，且身上遍尋不著證件資料，警方只好利用Mpolice國民影像臉部辨識系統，耐心比對林翁身分。

果然，警方順利找到林翁資料，並以警車護送林返家，與在家焦急等待的妻子團圓。

鹽埕警分局長蔡鴻文說，家中如有年長者或家人，因退化失智或其他精神意識狀況不佳，而經常有發生走失情事，建議可佩戴防走失姓名手環，或在經常穿著的衣褲上繡載聯繫方式，以防不慎走失時，熱心民眾與警察可迅速查詢比對。

高雄9旬林姓老翁深夜獨自徘徊，鹽埕警分局七賢路派出所巡邏警員見狀，立即上前關心，發現他疑似失智而迷途。記者邱奕能／翻攝
高雄9旬林姓老翁深夜獨自徘徊，鹽埕警分局七賢路派出所巡邏警員見狀，立即上前關心，發現他疑似失智而迷途。記者邱奕能／翻攝
高雄9旬林姓老翁深夜獨自徘徊，鹽埕警分局七賢路派出所巡邏警員見狀，立即上前關心，發現他疑似失智而迷途。記者邱奕能／翻攝
高雄9旬林姓老翁深夜獨自徘徊，鹽埕警分局七賢路派出所巡邏警員見狀，立即上前關心，發現他疑似失智而迷途。記者邱奕能／翻攝

失智 警察

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