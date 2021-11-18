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影／中風男腳麻攤路旁動不了 警一口氣揹起爬四樓

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市52歲高姓男子看病返家途中，雙腳忽然麻痺無力跌坐路旁，警消到場，高男說自己罹患腦中風，但不曾雙腳無力無法爬樓梯，讓他相當無奈。警員王暐程將王男揹起，並從一樓揹到四樓住所，讓王男相當感謝。

前天上午，大雅警分局警備隊副隊長林佳益、大雅所警員王暐程接獲報案，大雅區中山北路附近有民眾需要警方協助，發現一名患有腦中風的52歲高姓民眾從醫院看診返家，雙腳突然無力跌坐在家門口。

高男無奈表示，之前都不會有這種狀況，不料這次搭乘計程車返家後，雙腳突然使不上力，暫時無法獨自上樓；現場由119救護人員確認王身體無礙後，警員王暐程二話不說將高揹起，一步一步謹慎地從一樓揹上四樓住家內，安全地返回家中。

翌日，高男想到自己的身體狀況造成警方困擾，心裡非常過意不去，親自致電派出所，表達對警方的感謝。

大雅派出所所長蔡易儒表示，感謝同仁的熱心，以「民眾的小事，就是我們的大事」為工作原則，即時提供協助服務守護民眾，其主動關懷弱勢長輩，讓社會增添一分溫暖。

台中市罹患腦中風高姓男子，看病返家途中，雙腳忽然麻痺無力跌坐路旁，警員王暐程將王男揹起，並從一樓揹到四樓住所，讓王男相當感謝。圖／讀者提供
台中市罹患腦中風高姓男子，看病返家途中，雙腳忽然麻痺無力跌坐路旁，警員王暐程將王男揹起，並從一樓揹到四樓住所，讓王男相當感謝。圖／讀者提供
台中市罹患腦中風高姓男子，看病返家途中，雙腳忽然麻痺無力跌坐路旁，警員王暐程將王男揹起，並從一樓揹到四樓住所，讓王男相當感謝。圖／讀者提供
台中市罹患腦中風高姓男子，看病返家途中，雙腳忽然麻痺無力跌坐路旁，警員王暐程將王男揹起，並從一樓揹到四樓住所，讓王男相當感謝。圖／讀者提供

腦中風 計程車

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