影／中風男腳麻攤路旁動不了 警一口氣揹起爬四樓
台中市52歲高姓男子看病返家途中，雙腳忽然麻痺無力跌坐路旁，警消到場，高男說自己罹患腦中風，但不曾雙腳無力無法爬樓梯，讓他相當無奈。警員王暐程將王男揹起，並從一樓揹到四樓住所，讓王男相當感謝。
前天上午，大雅警分局警備隊副隊長林佳益、大雅所警員王暐程接獲報案，大雅區中山北路附近有民眾需要警方協助，發現一名患有腦中風的52歲高姓民眾從醫院看診返家，雙腳突然無力跌坐在家門口。
高男無奈表示，之前都不會有這種狀況，不料這次搭乘計程車返家後，雙腳突然使不上力，暫時無法獨自上樓；現場由119救護人員確認王身體無礙後，警員王暐程二話不說將高揹起，一步一步謹慎地從一樓揹上四樓住家內，安全地返回家中。
翌日，高男想到自己的身體狀況造成警方困擾，心裡非常過意不去，親自致電派出所，表達對警方的感謝。
大雅派出所所長蔡易儒表示，感謝同仁的熱心，以「民眾的小事，就是我們的大事」為工作原則，即時提供協助服務守護民眾，其主動關懷弱勢長輩，讓社會增添一分溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言