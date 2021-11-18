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東北角沙灘上半身浮屍身分確認 屍體可能遭螺旋槳損傷
新北市貢寮區藍灣休憩園區海岸沙灘日前發現僅上半身的男性屍體，檢警比對DNA為60多歲徐男，通知家屬指認無誤，已採家人DNA鑑定做最後確認。初步研判為久病厭世死亡，家屬對死因無意見。
新北警、消15日中午12點多接獲報案，藍灣休憩園區海岸邊發現浮屍。員警到場時，死者已被海浪拍打上沙灘，腹部以下部分殘缺。死者身穿白色內衣、紅色針織毛衣，身上無其他證明文件。
檢察官16日偕法醫相驗，因大體腐壞嚴重，無法判斷死因，安排解剖。檢警採集死者DNA比對，查出死者為住在花蓮的徐姓男子，通知家屬指認無誤。
據了解，徐男因中風，下半身萎縮，本月9日疑從花蓮跳海死亡，家屬對死並無意見。屍體漂流過程，可能遭船隻螺旋槳破壞受損。
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