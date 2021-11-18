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男子竊銀牌「突腹痛拉不停」返廟求饒 警採證意外掌握犯行送辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

40歲郭嫌前潛入台南學甲某寺廟偷走銀牌，不料返家後不明原因腹痛不止，郭良心不安折返廟內向神明求饒，適警前往採證時，郭正跪拜細念懺悔，前往採證的警員意外聽到追問掌握郭犯行，依竊盜罪嫌函送法辦。

據悉，本月17日上午7點多，主祀廣澤尊王的學甲區秀昌里聖和宮，廟祝開門發現神像銀牌一面(39.5公克)遭竊立即報案，學甲分局警員賴修生、謝金庭、陳宣羽到場後，通知鑑識小組前往採證並仔細過濾監視器畫面，發現竊嫌破壞宮廟2樓窗戶進入，至1樓大廳時，將將神像移至柵欄旁，順利得手銀牌1面，隨後自廟後小門離開。

謝金庭採證時，發現有一竊盜熟面孔正在神前跪拜懺悔，口中不斷叨念:「天公伯 ! 我做錯了，請不要再懲罰我」等語，因言行舉止怪異，謝金庭向前攀談，試探其為何要祈求神明原諒。

「偷了銀牌就一直肚子痛。」家住台南北門區的郭嫌說，得手後回家就開始腹瀉不止，深受折磨，今早特地返回宮廟燒香祈求神明原諒，郭嫌表示，願意交還偷竊銀牌。警方陪同郭嫌返回住處，於枕頭下取出失竊銀牌一面，全案依竊盜罪函送法辦。

學甲聖和宮遭竊的銀牌失而復得。記者謝進盛／翻攝
學甲聖和宮遭竊的銀牌失而復得。記者謝進盛／翻攝
郭嫌潛入學甲寺廟偷銀牌腹瀉不止，折返廟內求饒，犯行意外曝光。記者謝進盛／翻攝
郭嫌潛入學甲寺廟偷銀牌腹瀉不止，折返廟內求饒，犯行意外曝光。記者謝進盛／翻攝

竊盜 台南 偷竊

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