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上次換臉這次又被交友網站徵求包養 黃捷痛斥「可惡」

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導

繼上次「換臉」植入不雅影片後，高雄市議員黃捷又遭人在交友網站散布尋求「包養」訊息。黃捷痛斥不肖之徒以假亂真非常可惡，並說，網路交友詐騙猖獗，隨便抓照片假造身分進行詐騙，身為公眾人物容易被詐騙濫用，所幸識別度也高，目前截圖蒐證準備提告。

黃捷接獲支持者通報，社交網站有她的照片，內容描述希望尋求長期包養對象，第一時間截圖轉告內容。

黃捷上午在議會受訪說，交友詐騙型態猖獗，希望不要真的有人因此上當受騙，無奈的是，身為公眾人物，照片四處被濫用成為詐騙手法，這樣非常不好，也是因為公眾人物，大家比較容易識別，交往網站說住新店、身高165公分，這些情節明顯是假的，跟她個人不符合。

黃捷指出，現在很多隨便抓別人的照片盜用上網，製造假身分進行詐騙，希望警方可以加強查緝這種新型態交友詐騙；即使是惡搞意圖居多，個人名譽也是受到極大損害，從換臉到盜圖假冒身分詐騙，犯罪型態愈來愈多元，不管刑法、民法或民事求償部分，目前都在蒐證當中，有必要就會進行法律程序；冒用身分曝光後，不肖之徒的猖狂行為沒有退縮，修圖一下以假亂真，滿可惡的。

高雄市議員黃捷又被盜臉放上交友網站尋求包養，盼警方加強查緝新型態交友詐騙。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員黃捷又被盜臉放上交友網站尋求包養，盼警方加強查緝新型態交友詐騙。記者徐白櫻／攝影
高市議員黃捷遭交友軟體盜用照片，內容說她尋求「包養」。圖／黃捷服務處提供
高市議員黃捷遭交友軟體盜用照片，內容說她尋求「包養」。圖／黃捷服務處提供

詐騙 黃捷

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