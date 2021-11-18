上次換臉這次又被交友網站徵求包養 黃捷痛斥「可惡」

繼上次「換臉」植入不雅影片後，高雄市議員黃捷又遭人在交友網站散布尋求「包養」訊息。黃捷痛斥不肖之徒以假亂真非常可惡，並說，網路交友詐騙猖獗，隨便抓照片假造身分進行詐騙，身為公眾人物容易被詐騙濫用，所幸識別度也高，目前截圖蒐證準備提告。

黃捷接獲支持者通報，社交網站有她的照片，內容描述希望尋求長期包養對象，第一時間截圖轉告內容。

黃捷上午在議會受訪說，交友詐騙型態猖獗，希望不要真的有人因此上當受騙，無奈的是，身為公眾人物，照片四處被濫用成為詐騙手法，這樣非常不好，也是因為公眾人物，大家比較容易識別，交往網站說住新店、身高165公分，這些情節明顯是假的，跟她個人不符合。