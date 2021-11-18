惡劣！尾隨女高中生至社區電梯偷拍 警依現行犯逮捕

新北市20歲林姓男子前天下午尾隨一名女高中生，一路從捷運站跟蹤至她家社區，更假意是社區住戶，趁一同搭電梯時用手機偷拍她的裙底風光；女高中生受到驚嚇，發現後傳訊息跟家人說「有人跟蹤我、還偷拍我」，家人立刻報警並提告。警方火速趕至社區查看，當場逮獲林男，詢後依妨害秘密罪嫌送辦。

警方調查，林男16日下午5時許在某捷運站外徘徊一陣子，發現該名女高中生後，一時起色心，便開始尾隨。

林男一路跟了近10分鐘，以為一切神不知鬼不覺，只是女高中生早已發現他怪怪的、怎麼一直跟在後面，期間頻頻轉頭查看，沒想到林男執意繼續跟蹤。

女高中生一路上都有警覺，屢傳訊跟媽媽說「有怪怪的人偷拍我」，不斷保持聯絡。

孰料林男超級誇張，最後竟跟女高中生一起走進社區、共乘電梯後大膽偷拍，她媽媽知悉後立刻報案、提告。

警方派員到場，發現林男後請他配合回派出所偵辦。林男警詢時稱「當下很閒，心想拍一下沒怎樣」，認罪後態度轉趨心虛；警方查扣他手機，詢後依妨害秘密罪嫌將他移送新北地檢署。