快訊

政院拍板！軍公教加給調足4% 工友、約聘僱也適用

碰到帳戶詐欺怎麼辦？律師：應立法處罰這項行為

惡劣！尾隨女高中生至社區電梯偷拍 警依現行犯逮捕

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市20歲林姓男子前天下午尾隨一名女高中生，一路從捷運站跟蹤至她家社區，更假意是社區住戶，趁一同搭電梯時用手機偷拍她的裙底風光；女高中生受到驚嚇，發現後傳訊息跟家人說「有人跟蹤我、還偷拍我」，家人立刻報警並提告。警方火速趕至社區查看，當場逮獲林男，詢後依妨害秘密罪嫌送辦。

警方調查，林男16日下午5時許在某捷運站外徘徊一陣子，發現該名女高中生後，一時起色心，便開始尾隨。

林男一路跟了近10分鐘，以為一切神不知鬼不覺，只是女高中生早已發現他怪怪的、怎麼一直跟在後面，期間頻頻轉頭查看，沒想到林男執意繼續跟蹤。

女高中生一路上都有警覺，屢傳訊跟媽媽說「有怪怪的人偷拍我」，不斷保持聯絡。

孰料林男超級誇張，最後竟跟女高中生一起走進社區、共乘電梯後大膽偷拍，她媽媽知悉後立刻報案、提告。

警方派員到場，發現林男後請他配合回派出所偵辦。林男警詢時稱「當下很閒，心想拍一下沒怎樣」，認罪後態度轉趨心虛；警方查扣他手機，詢後依妨害秘密罪嫌將他移送新北地檢署。

警方呼籲，若有民眾發現遭不明人士跟蹤、尾隨，切勿驚慌，應儘速至明亮、人多處移動，並迅速報警。

新北市20歲林姓男子日前尾隨女高中生回家，更偷拍她裙底風光，遭警方當場逮捕。記者翁至成／翻攝
新北市20歲林姓男子日前尾隨女高中生回家，更偷拍她裙底風光，遭警方當場逮捕。記者翁至成／翻攝

偷拍 捷運

延伸閱讀

金門金寧鄉關心在地空間 公車站牌前打造歇腳椅

他花30年紀錄台南七股小漁村「山仔寮故事」行銷觀光

台中公車安全門突打開 女高中生遭拋出翻滾數圈

成大醫學系學生惹議又偷拍學姐 調查屬實將懲處

相關新聞

影／黃牌重機高速撞汽車 後座17歲女友噴飛送醫後不治

新北市葉姓男子昨晚騎黃牌重機載楊姓女同事，行經中和區環河西路時，疑未注意路口狀況，速度飛快直直撞上左轉彎的自小客車，撞擊力道非常大，葉男和後座楊女當場噴飛、機車全毀，汽車右側車門大面積凹陷、玻璃全碎；葉男經送醫後無大礙，惟楊女經急救後，今早不幸不治。

中山高苗栗頭屋北上路段4車撞 1車掉落邊坡1人受傷

國道1號苗栗頭屋北上路段上午近10點時發生4輛大小車碰撞的事故，其中一輛轎車並掉落邊坡，苗栗縣消防局趕到現場救援，將掉落...

影／新北一夜兩起醫院火警消防如臨大敵 幸無人傷亡

新北市今天凌晨一連獲報兩起醫院火警，先是土城仁安醫院6樓儲藏室間雜物燃燒，因停電造成醫療照護中斷，6名植物人重症患者緊急...

騙藥集團橫行…300多顆安眠藥被騙得手 獲利約6萬元

有犯罪集團偽造慢性病連續處方箋，在苗栗以北謊稱健保卡遺失騙取第四級管制藥品史蒂諾斯。台北市藥師公會理事長張文靜表示，苗栗...

台東疏濬砂石車側翻 駕駛命危送醫搶救

台東縣大武鄉今天上午傳出一輛疏濬工程砂石車不明原因側翻，駕駛來不及閃避遭壓到，經搶救命危送醫。事故原因正由警方進一步調查...

三重交流匝道半聯車自撞翻覆 駕駛脫困昏迷送醫中

今天上午10時47分，一輛滿載廢土的半聯車（曳引車跟半拖車所組成的車輛）行經國道中山高速公路南下27公里，駛進三重交流道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。