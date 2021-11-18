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影／黃牌重機高速撞汽車 後座17歲女友噴飛搶救中
新北市葉姓男子昨晚騎黃牌重機載楊姓女友，行經中和區環河西路時，疑未注意路口狀況，速度飛快直直撞上左轉彎的自小客車，撞擊力道非常大，葉男和後座女友當場噴飛、機車全毀，汽車右側車門大面積凹陷、玻璃全碎；目前葉男經送醫後無大礙，惟楊女仍在急救、尚未脫險，情況很不客觀。
據了解，葉男（20歲）昨晚9時許載楊女（17歲）下班回家，高速行駛環河西路往新北環快方向，不料疑沒注意到路口正準備左轉光環路的牟姓女汽車駕駛（55歲），當場撞上。
事故現場人車多，民眾見狀幫忙打119，救護人員到場，緊急將3人送醫，經搶救後葉男與牟女已脫險，但楊女頭部嚴重受創，仍在雙和醫院搶救。
警方表示，雙方駕駛人皆持有駕照、均無酒駕，現場已請鑑識小隊蒐證，詳細肇事原因尚需進一步釐清。
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