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影／新北一夜兩起醫院火警消防如臨大敵 幸無人傷亡
新北市今天凌晨一連獲報兩起醫院火警，先是土城仁安醫院6樓儲藏室間雜物燃燒，因停電造成醫療照護中斷，6名植物人重症患者緊急轉送其他醫院，均無生命危險，無獨有偶，板橋亞東醫院今天凌晨也傳火警，消防人員到場發現頂樓冒出白煙，關閉鍋爐管線開關後，確認僅是虛驚一場。
新北市土城區中央路5層樓的仁安醫院，今天凌晨1時39分，鐵皮加蓋6樓儲藏室間雜物燃燒，消防局調派1大隊1中隊9分隊、各式車輛46台、消防人員129名前往搶救，6樓起火層無住人，火勢無向下延燒之虞，凌晨1時56分火勢熄滅。
消防人員已逐層疏散住民及關心重症住民身體健康情況，因停電造成醫療照護中斷，有4男2女共6名植物人重症患者緊急送往土城長庚醫院、部立雙和醫院及板橋亞東醫院，生命跡象穩定，均無生命危險。至於起火原因，有待消防火調人員進一步調查釐清。
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