快訊

7美女幾近裸身只用一片白布遮 華南清涼照桌曆驚動金管會

直播／第2場公投說明會來了 「珍愛藻礁」10:30登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北一夜兩起醫院火警消防如臨大敵 幸無人傷亡

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市今天凌晨一連獲報兩起醫院火警，先是土城仁安醫院6樓儲藏室間雜物燃燒，因停電造成醫療照護中斷，6名植物人重症患者緊急轉送其他醫院，均無生命危險，無獨有偶，板橋亞東醫院今天凌晨也傳火警，消防人員到場發現頂樓冒出白煙，關閉鍋爐管線開關後，確認僅是虛驚一場。

新北市土城區中央路5層樓的仁安醫院，今天凌晨1時39分，鐵皮加蓋6樓儲藏室間雜物燃燒，消防局調派1大隊1中隊9分隊、各式車輛46台、消防人員129名前往搶救，6樓起火層無住人，火勢無向下延燒之虞，凌晨1時56分火勢熄滅。

消防人員已逐層疏散住民及關心重症住民身體健康情況，因停電造成醫療照護中斷，有4男2女共6名植物人重症患者緊急送往土城長庚醫院、部立雙和醫院及板橋亞東醫院，生命跡象穩定，均無生命危險。至於起火原因，有待消防火調人員進一步調查釐清。

新北市土城區中央路仁安醫院今天凌晨1時許6樓儲藏室間雜物燃燒，因停電造成醫療照護中斷，6名植物人重症患者緊急送往土城長庚醫院、部立雙和醫院及板橋亞東醫院，均無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中央路仁安醫院今天凌晨1時許6樓儲藏室間雜物燃燒，因停電造成醫療照護中斷，6名植物人重症患者緊急送往土城長庚醫院、部立雙和醫院及板橋亞東醫院，均無生命危險。記者王長鼎／翻攝
無獨有偶，今天凌晨2時新北市消防局獲報板橋亞東醫院發生火警，消防人員到場發現頂樓冒出白煙，關閉鍋爐管線開關後，確認僅是虛驚一場。記者王長鼎／翻攝
無獨有偶，今天凌晨2時新北市消防局獲報板橋亞東醫院發生火警，消防人員到場發現頂樓冒出白煙，關閉鍋爐管線開關後，確認僅是虛驚一場。記者王長鼎／翻攝
無獨有偶，今天凌晨2時新北市消防局獲報板橋亞東醫院發生火警，消防人員到場發現頂樓冒出白煙，關閉鍋爐管線開關後，確認僅是虛驚一場。記者王長鼎／翻攝
無獨有偶，今天凌晨2時新北市消防局獲報板橋亞東醫院發生火警，消防人員到場發現頂樓冒出白煙，關閉鍋爐管線開關後，確認僅是虛驚一場。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中央路仁安醫院今天凌晨1時許6樓儲藏室間雜物燃燒，因停電造成醫療照護中斷，6名植物人重症患者緊急送往土城長庚醫院、部立雙和醫院及板橋亞東醫院，均無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中央路仁安醫院今天凌晨1時許6樓儲藏室間雜物燃燒，因停電造成醫療照護中斷，6名植物人重症患者緊急送往土城長庚醫院、部立雙和醫院及板橋亞東醫院，均無生命危險。記者王長鼎／翻攝

植物人 亞東醫院 火災

延伸閱讀

影／新北昨夜動員上千警力威力掃蕩 臨檢全市八大場所

宏碁 大啖智慧消防商機

羅東民宅火警釀2傷 年輕男左手掌遭炸斷送醫

金門消防添利器 內政部全額補助水箱車

相關新聞

影／黃牌重機高速撞汽車 後座17歲女友噴飛搶救中

新北市葉姓男子昨晚騎黃牌重機載楊姓女友，行經中和區環河西路時，疑未注意路口狀況，速度飛快直直撞上左轉彎的自小客車，撞擊力...

影／黃珊珊帶隊臨檢制服酒店 現場女幹部激動合影

酒店復業第3天，台北市副市長黃珊珊今天凌晨帶隊臨檢台北市警中山分局臨檢一家制服店，現場告訴業者，警方近日已啟動「安城專案...

影／新北一夜兩起醫院火警消防如臨大敵 幸無人傷亡

新北市今天凌晨一連獲報兩起醫院火警，先是土城仁安醫院6樓儲藏室間雜物燃燒，因停電造成醫療照護中斷，6名植物人重症患者緊急...

「棒球隊」橫行危治安 專家：須從網路圍堵新黑道

國內最近頻頻出現持棒球橫行街頭傷人的景象，讓人惶惶不安，國民黨中常委高思博在臉書直播中分析此亂象其來有自，除了政府應趕快...

汽車雙黃線違規迴轉機車逆向撞上 2童1成人當場甩飛

台中陳姓男子昨日上午駕駛著自小客車，竟在雙黃線道上直接向左迴轉，此時，從後方逆向行駛的黃姓機車騎士閃避不及，遭陳男左前車...

男女同事相約淡水吃消夜 回程自撞一命危一輕傷

小心騎乘！新北市兩名男女同事，昨深夜各騎乘一部機車，相約至淡水區吃消夜。未料，回程騎經淡金路3段一處S彎路段，疑因下雨路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。