影／新北一夜兩起醫院火警消防如臨大敵 幸無人傷亡

新北市今天凌晨一連獲報兩起醫院火警，先是土城仁安醫院6樓儲藏室間雜物燃燒，因停電造成醫療照護中斷，6名植物人重症患者緊急轉送其他醫院，均無生命危險，無獨有偶，板橋亞東醫院今天凌晨也傳火警，消防人員到場發現頂樓冒出白煙，關閉鍋爐管線開關後，確認僅是虛驚一場。

新北市土城區中央路5層樓的仁安醫院，今天凌晨1時39分，鐵皮加蓋6樓儲藏室間雜物燃燒，消防局調派1大隊1中隊9分隊、各式車輛46台、消防人員129名前往搶救，6樓起火層無住人，火勢無向下延燒之虞，凌晨1時56分火勢熄滅。