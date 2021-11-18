影／防止街頭暴力滋擾 三重85名警力擴大臨檢

嚇阻暴力！新北市日前爆發多起黑幫開槍滋事，為嚇阻黑幫囂張氣焰、防止街頭暴力再次發生。昨晚9時許，新北市三重警分局動員85名警力，針對轄內治安要點執行擴大臨、路檢，共查獲8件刑案、63件交通違規，有效嚇阻不法情事發生。

三重警方表示，有鑑於疫情趨緩，各類營業場所陸續鬆綁，為防止轄內治安、公安、聚眾滋事、防疫等狀況發生。昨晚9時30分許，由新北市警警局副局長溫枝發、三重警分局長陳永昌督軍，出動三重警分局、保安大隊霹靂小組、交通大隊、警犬隊等85名警力，針對轄內重要路段、聯外橋樑、治安要點及易聚集滋事場所，執行區域聯防擴大臨、路檢。

警方說，短短兩個小時，共查獲4名通緝犯（包括毒品、詐欺、不能安全駕駛）、1件機車竊盜、3件毒品案以及63件闖紅燈、無照駕駛、改裝車輛等交通違規告發。不但有效淨化轄區治安環境、遏止街頭暴力聚眾滋事，也充分展現警方打擊犯罪、穩定治安的決心。