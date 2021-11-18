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汽車雙黃線違規迴轉機車逆向撞上 2童1成人當場甩飛

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中陳姓男子昨日上午駕駛著自小客車，竟在雙黃線道上直接向左迴轉，此時，從後方逆向行駛的黃姓機車騎士閃避不及，遭陳男左前車頭從側面撞上，導致他與機車上2名幼童乘客，直接飛往對向車道滑行，警方表示，搭乘機車的3人均有受傷，在消防隊到場後送往醫院急救，全按肇事原因還有待調查釐清。

台中市南屯區於昨日上午7時許發生一起汽機車擦撞意外，陳姓男子駕駛著自小客車，沿著忠勇路往向上路五段行駛，但卻突在雙黃線道上左彎迴轉，後方載著2名小孩，騎著大型重機車的黃姓男騎士，正逆向行駛的直直往前衝，一個閃避不及，遭陳的自小客車左前車頭撞上側面，車上3人連人帶車的往對向車道滑行，翻滾數圈後才停下。

滑行到對向車道的黃姓騎士，第一時間立即跳起來查看2名小孩的安全，原先打算先扶起機車，讓被壓在底下的幼兒先逃脫，但餘光卻看到另一名小孩坐立在車道中，擔心來車撞上造成二次意外，立即折返往車道去，將小孩救下到較為安全的路邊。

據了解，陳男駕駛的白色自小客車左前車頭因受到撞擊凹陷，零件四落，保險桿左側也硬生生被剝離，留下右邊銜接點，整塊搖搖欲墜；黃男騎乘的大型重機車從車側受到撞擊，車身受到刮傷，雙方詳細損壞情形仍有待調查釐清。

警方表示，受傷的機車騎士及2名乘客目前仍在醫院治療中，陳、黃2名駕駛酒測值均為零，無酒駕情形，初判肇事原因為陳男駕駛自小客車違反標線禁制，黃男逆向行駛，2項駕駛違規事項皆會在調查確認後進行告發，全案確切的肇事原因及財損，還有待交大調查釐清。

陳男所駕駛的白色自小客車，左前車頭遭到撞擊，保險桿搖搖欲墜，車身零件也散落似地，車況悽慘。記者劉柏均／翻攝
陳男所駕駛的白色自小客車，左前車頭遭到撞擊，保險桿搖搖欲墜，車身零件也散落似地，車況悽慘。記者劉柏均／翻攝
黃男所騎乘的大型重機車，從右側方遭受撞擊，導致車輛倒下，包含騎士及幼兒乘客3人皆滑行至對向車道邊，翻滾數圈，畫面怵目驚心。記者劉柏均／翻攝
黃男所騎乘的大型重機車，從右側方遭受撞擊，導致車輛倒下，包含騎士及幼兒乘客3人皆滑行至對向車道邊，翻滾數圈，畫面怵目驚心。記者劉柏均／翻攝

車道 機車騎士

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