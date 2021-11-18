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男女同事相約淡水吃消夜 回程自撞一命危一輕傷
小心騎乘！新北市兩名男女同事，昨深夜各騎乘一部機車，相約至淡水區吃消夜。未料，回程騎經淡金路3段一處S彎路段，疑因下雨路滑，19歲陳女連人帶車失控打滑，當場自撞路旁檳榔攤花圃後碰飛路中央，尾隨其後25歲林男閃避不及追撞倒地。警消獲報趕抵救援，林男臉部擦挫傷、陳女則傷重沒有生命徵象，緊急協助兩人送醫急救，目前陳女仍未脫離險境。
據了解，19歲陳姓女子與25歲林姓男子，兩人是同公司同事，昨天兩人休假，各騎乘一部機車相約至淡水吃消夜。今天凌晨2時許，陳女、林男騎車回程返家，當時天正下雨，兩人一前一後騎經淡金路3段196號前S彎道（往三芝方向）。
陳女未明因素機車失控打滑，隨即滑撞至路旁檳榔攤外花圃，強大撞擊力陳女連人帶車再彈飛路中央，尾隨騎乘的林男見狀煞車不及滑倒追撞，陳女當場沒有生命徵象，林男起身後趕緊打電話報警。
警消獲報派員趕抵，經檢視陳女頭部嚴重撞擊，當場沒有呼吸心跳，林男則臉部擦挫傷其餘並無異樣，緊急協助兩人送醫急救，陳女恢復心跳，但未脫離險境，持續留院觀察治療中。由於兩人並無酒駕，確切肇事原因以及責任歸屬，警方還在調查釐清。
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