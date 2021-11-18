影／新北昨夜動員上千警力威力掃蕩 臨檢全市八大場所

疫情降溫後，人心浮動，全台各地治安事件頻傳，「街頭棒球隊」的粗暴行徑也讓民眾感到不安，為安定民心、掃除民眾對治安的疑慮，新北市警局今晚動員轄下16個分局，同步執行「威力掃蕩、擴大臨檢」針對有條件開放的娛樂場所、KTV、小吃店及汽車旅館等處所，強力臨檢，警犬隊也出動警犬支援。

新北市警局副局長溫枝發今晚前往三重警分局轄區，由三重分局長陳永昌陪同，親自帶隊執行臨檢，溫枝發說，新北市有最堅強的快打警力，能夠在第一個時間，迅速到達現場，強力逮捕現行犯，絕不手軟，警方對橫行街頭的囂張份子，絕對不會輕易放過，敢來新北鬧事，一個都不會放過，他強調，新北警方對治安負責任的態度，也是給民眾最安心的後盾。

大批警力及荷槍實彈的保大霹靂小組員警有秩序進到KTV內巡查，訓練有素的警犬也在包廂內針對可疑處所來嗅聞，許多民眾都肯定警方的作法，並對辛苦執勤的員警加油打氣，家住三重的林姓男子說，其實台灣治安比起國外相對穩定，對於偶發的暴力事件，警方都有能力解決，秦多數民眾都對警察的努力給予肯定。

除三重警分局外，屬於新北一級戰區的新莊、板橋、海山、中和及蘆洲等分局，都動員大批警力針對八大特定場所進行威力掃蕩臨檢，新北市警方今晚共動員將近千名警力來捍衛新北治安。