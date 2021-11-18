動保團體攜手超商給「食」際援助 助浪浪溫飽過冬

天氣轉涼，為讓毛小孩溫飽過冬，台灣動物緊急救援小組攜手全家便利商店，推出「讓愛多一點，浪浪飽一點」捐點數做公益行動，目標募集1.5億點，民眾也可到全台各地全家商店購買「點數做公益－愛心限定款蛋糕」，超商會額外捐出點數，並轉換成貓狗糧食，捐助給台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，幫助全台上百處弱勢貓狗園。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺說，動物保護是會員相當關注、捐點速度快的議題，今年持續推出「點數換糧」計畫，與台灣動物緊急救援小組合作，到超商消費也能兼具公益性，全台超過3900家店舖成為愛心據點，除鼓勵會員捐點外，更加碼推出限定商品點數捐，集結大眾力量募集點數後，「全家」將會善用通路優勢協助採購換成飼料，並運用綿密物流系統協助運送至指定地點，降低公益團體分配物資的難度，讓援助更全面。

台灣動物緊急救援小組10年多前成立「台灣貓狗聯合勸募平台」，至今已捐出超過625萬公斤貓狗飼料，幫助全台灣逾140個弱勢私人貓狗收容中心。近年更投入改善貓狗園區的收容環境，已完成10多個整建案，改善毛小孩生活環境與品質。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，台灣公立貓狗收容園區近年來實施「零安樂死」政策，雖然看似好消息，卻也衍生許多問題；如收容所爆滿，收容品質下降等，令動保人士憂心，因公立收容所量能飽和，許多貓狗只能委由私人貓狗園區收容，讓資源本潰乏的私人貓狗園區雪上加霜，甚至出現斷糧隱憂。