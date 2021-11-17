雲林連日頻傳暴力事件 張麗善率警擴大臨檢

雲林縣境內最近發生數起暴力事件，縣長張麗善今晚痛斥指出「無法接受任何暴力！」並率隊擴大路、臨檢，她重申「不容許不法份子囂張」動員所有警力，運用霹靂手段，掃蕩各地區治安亂源，讓民眾安心，恢復對地方治安信心。

張麗善前天在縣警局宣示「暴力零容忍」，連日來斗六、斗南、西螺、北港、台西、虎尾等6大警分局，也動員超過561人次，排逾90班次，針對青少年易聚集的熱點公共場所，或街道、路段等加強巡檢勤務，並嚴加掃蕩不法。

今天晚間張麗善再偕虎尾鎮長丁學忠、縣警局副局長陳源輝及虎尾警分局長黃維章等人督軍臨檢，率虎尾警分局和支援警力共60人次、15輛巡邏車出動至KTV巡檢。

黃維章表示，巡檢警力兵分多路，針對虎尾地區KTV、酒店、小吃部、不法分子及黑道幫派圍事處所等有危害治安的場所，實施密集性擴大臨、路檢，另採臨檢處所周邊同步封閉式路檢，及聯外道路路檢，透過強力約制，防範可能衍生的衝突事件。