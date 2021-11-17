聽新聞
test
0:00 / 0:00
退役少校涉持偽造證件闖左營海軍基地 檢方訊後聲押
海軍退役少校陳姓男子涉嫌持偽造證件騙過衛哨，闖入海軍左營基地，離開時經衛哨識破衝出軍區逃逸，全案由橋頭地檢署指揮軍、警單位查辦，昨晚於高雄市三民區陳男租處逮獲陳男，檢方今晚間依要塞堡壘地帶法、國家安全法向橋頭地方法院聲請羈押禁見。
據了解，陳男（34歲）來自台中北屯區，是指職軍官班99年班結業，去年因不當借貸，被海軍教育訓練暨準則發展指揮部列汰除後自請退役，陳男退役後仍在高雄租屋居住，直到5、6個月前，他租住高雄市三民區遼北街某大樓。
檢方指出，陳男去年11月自請退役後，12月間疑似向軍中同事刺探公務上的電磁檔案，遭軍方察覺有異才沒得逞，陳男本月12日凌晨11點27分，持偽造的臨時身分證明至海軍左營基地四海哨所，向衛哨兵謊稱沒帶識別證，矇騙衛哨兵後進入海軍左營基地。
陳男於13日凌晨12點24分準備從左營基地中正哨所離開時，同樣拿偽造證件想瞞過衛哨兵，但衛哨兵起疑且查證發現「查無此人」，陳男想搶回偽造的身分證明未果，立即跑步逃離營區。
海軍事後通報憲兵隊，並向高雄市警左營分局四海派出所報案，軍方懷疑陳退役約半年卻沒回台中，夜闖基地動機可議，事涉國安，軍警立即報請橋頭地檢署指揮偵辦，橋檢指示高雄憲兵隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊及左營分局、高雄市調查處等單位組成專案小組全力偵辦。
專案小組昨晚10點35分持拘票至陳男位於高雄市三民區租處大樓，發現陳男正好外出且準備搬家，立即將陳男拘捕歸案，並查扣陳男手機，橋檢訊後認陳男涉犯要塞堡壘法、國家安全法等作嫌重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見，後續也將由檢方及專案小組持續追查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言