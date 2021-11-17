假投資真詐騙 婦遭騙1600萬執意匯款兒喊「受不了！」

屏東縣60歲鍾姓婦人日前在網路社群軟體認識自稱擔任工程師男子，男子稱與某娛樂公司虛擬貨幣平台有業務往來，發現該網路平台有漏洞，可利用漏洞投資套利，向鍾婦提出投資邀約，鍾姓婦人不疑有他，從今年7月起到10月，接連匯款1597萬元，上月22日鍾婦又要到銀行匯款15萬多元，行員察覺有異報警，警方到場勸說成功阻詐，但鍾婦兒子在一旁對於媽媽的行為，無奈喊「我受不了了！」

警方調查，上月22日鍾姓婦人到銀行匯款15萬3400元，行員關心婦人要匯款的對象與匯款目的，婦人卻言辭閃爍面露難色，行員隨即通報警方。

內埔派出所趕抵現場，鍾姓婦人向警方說，日前在社群網站交友，認識男子自稱從事工程師，該名男子稱因工作與某娛樂公司虛擬貨幣平台業務上有往來，並稱發現該網路平台有漏洞，可利用此漏洞投資套利，向鍾女提出共同投資邀約，請鍾女匯款15萬3400元至男子所提供2個帳戶。

警方現場不斷苦勸鍾婦，並請婦人回派出所，婦人說，「我又沒犯錯，幹嘛去派出所」，警方不斷苦勸。婦人說，「我之前的已經有報案了」，警方再問「為什麼今天還要再匯款？」，婦人說「因為這是不一樣的...」。

婦人兒子一旁無奈說，之前已被騙1千多萬，這兩天又再匯款，跟這些人都不認識，詐騙集團給他的戶頭，媽媽就一直不信，認為對方就是會給她好幾千萬。婦人提醒兒子「說話不要這麼大聲」，兒子喊「我受不了了」。

據了解，鍾姓婦人今年7月起陸續遭假投資真詐騙手法，透過網路銀行等匯款約30次，金額累計達1597萬元。