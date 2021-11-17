快訊

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

假投資真詐騙 婦遭騙1600萬執意匯款兒喊「受不了！」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣60歲鍾姓婦人日前在網路社群軟體認識自稱擔任工程師男子，男子稱與某娛樂公司虛擬貨幣平台有業務往來，發現該網路平台有漏洞，可利用漏洞投資套利，向鍾婦提出投資邀約，鍾姓婦人不疑有他，從今年7月起到10月，接連匯款1597萬元，上月22日鍾婦又要到銀行匯款15萬多元，行員察覺有異報警，警方到場勸說成功阻詐，但鍾婦兒子在一旁對於媽媽的行為，無奈喊「我受不了了！」

警方調查，上月22日鍾姓婦人到銀行匯款15萬3400元，行員關心婦人要匯款的對象與匯款目的，婦人卻言辭閃爍面露難色，行員隨即通報警方。

內埔派出所趕抵現場，鍾姓婦人向警方說，日前在社群網站交友，認識男子自稱從事工程師，該名男子稱因工作與某娛樂公司虛擬貨幣平台業務上有往來，並稱發現該網路平台有漏洞，可利用此漏洞投資套利，向鍾女提出共同投資邀約，請鍾女匯款15萬3400元至男子所提供2個帳戶。

警方現場不斷苦勸鍾婦，並請婦人回派出所，婦人說，「我又沒犯錯，幹嘛去派出所」，警方不斷苦勸。婦人說，「我之前的已經有報案了」，警方再問「為什麼今天還要再匯款？」，婦人說「因為這是不一樣的...」。

婦人兒子一旁無奈說，之前已被騙1千多萬，這兩天又再匯款，跟這些人都不認識，詐騙集團給他的戶頭，媽媽就一直不信，認為對方就是會給她好幾千萬。婦人提醒兒子「說話不要這麼大聲」，兒子喊「我受不了了」。

據了解，鍾姓婦人今年7月起陸續遭假投資真詐騙手法，透過網路銀行等匯款約30次，金額累計達1597萬元。

警方提醒，詐騙集團利用民眾在家防疫，透過網路交友投其所好使民眾放下戒心，以投資虛擬貨幣向其詐騙且傳授教戰守則避免銀行及警方識破，呼籲民眾若對投資平台有疑問，應向警方或經濟部查詢確認，以免遭詐騙。

屏東縣鍾姓婦人（右一）接連遭假投資真詐騙手法，累計匯款約1600萬元，上月又要到銀行匯款15萬多元，行員察覺有異報警，警方苦勸後成功阻詐。記者劉星君／翻攝
屏東縣鍾姓婦人（右一）接連遭假投資真詐騙手法，累計匯款約1600萬元，上月又要到銀行匯款15萬多元，行員察覺有異報警，警方苦勸後成功阻詐。記者劉星君／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣

延伸閱讀

2民眾涉代充值支付寶點數「遭詐團利用」 不是詐騙共犯仍慘了

遇詐！彰化7旬農搭車200公里新北警局求證 詐團也該服了

詐騙人頭帳戶手法揭秘，拒絕成為詐騙集團的綠葉

港男賣虛擬幣遭打斷手腳勒贖385萬美元 警逮7匪

相關新聞

影／彰化箱型車疑闖紅燈 連撞8汽機車1人受傷

彰化市金馬路3段，今天傍晚5時20分許，發生一輛廂型車疑似闖紅燈，連續衝撞3輛機車，造成一名騎士受傷，波及停在路旁的2輛...

假投資真詐騙 婦遭騙1600萬執意匯款兒喊「受不了！」

屏東縣60歲鍾姓婦人日前在網路社群軟體認識自稱擔任工程師男子，男子稱與某娛樂公司虛擬貨幣平台有業務往來，發現該網路平台有...

七旬翁頂樓曬衣突遭怪風「反鎖安全門」 緊急報警求救

台中陳姓男子(70歲)在住家頂樓晾衣服，沒想到竟吹起一道怪風，突然將頂樓安全門關上，陳被反鎖在頂樓，怎麼樣敲門呼叫都沒人...

串燒店深夜突遭惡煞上門砍人 警漏夜追緝逮兩嫌

台北市信義區松山路一家串燒店，昨天深夜11時許，竹聯幫尤姓男子（31歲）與另名蕭姓男子突然闖入，拿開山刀砍傷曾姓串燒店員...

桃園新屋郵局包裹起火燃燒 疑電池釀災

桃園新屋區新屋郵局今天上午7時56分2名郵務人員在分配今日要配送的包裹時，包裹堆中突然冒出大量濃煙並竄出火光，郵務人員立...

SOGO忠孝館週年慶停電4分鐘！民眾一度受困電梯 台電回應了

SOGO百貨忠孝館今天下午驚傳停電4分鐘，台電表示，下午2時49分時因建國變電所出口電纜故障，造成台北市忠孝東路四段、建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。