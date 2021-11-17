七旬翁頂樓曬衣突遭怪風「反鎖安全門」 緊急報警求救

台中陳姓男子(70歲)在住家頂樓晾衣服，沒想到竟吹起一道怪風，突然將頂樓安全門關上，陳被反鎖在頂樓，怎麼樣敲門呼叫都沒人聽到，情急之下只好拿出手機，撥打110報警尋求協助，才在警員幫忙下，結束了差點露宿一夜的危機。

台中市第四警分局於14日19時許獲報後，立即派請大墩所警員王順弘、陳琳靜趕往位在大墩四街的現場，卻發現社區大樓警衛只上班到18時，沒有感應鑰匙的他們被擋在門禁外，只好向附近街坊鄰居一一尋求協助，費了一番功夫，最後終於聯繫上有鑰匙的鄰長，才立即前往頂樓將陳男救出。

陳男獲救後向警方解釋，自己拿著洗完的衣物到頂樓要晾曬，怎知突然颳起一陣強風，突如其來的也帶上了頂樓逃生門，但逃生門設計必須要從內部開啟，自己才會被反鎖在外面，怎麼用力敲門、怎麼大聲呼救都沒有人發現，幸好有帶到手機，才撥打110請警方協助，免於露宿一夜的危機，很感謝警方幫忙。