花蓮豐川派出所長過馬路 慘遭計程車追撞受傷

花蓮警分局又出現一名傷兵，本月8日才傳出美崙派出所長王德麟被酒駕男咬斷拇指，昨天豐川派出所長彭舜熙過馬路時，被左轉計程車撞上，造成左手及腰部擦挫傷，送醫治療無大礙。警方初步研判肇事原因為計程車未減速，也未注意路口行人，依道路交通管理處罰條例舉發。

警方表示，昨天晚上7點31分，豐川派出所長彭舜熙利用休假，到健身房運動，欲徒步返回派出所，於花蓮市國聯四路與國聯五路口，行經斑馬線時，遭55歲呂姓計程車司機追撞。根據監視器畫面，彭所長像平常一樣穿越馬路，計程車幾乎未減速直接左轉，疑似沒有注意到行人，右車頭撞上所長。

在撞擊一瞬間，因撞擊力大，彭舜熙整個人飛出去，倒臥在路邊，員警獲報到現場處置時，竟發現倒地的行人竟是派出所長，緊急送慈濟醫院救護。檢查彭所長左手擦傷、腰部挫傷，脊椎有骨裂的情形，幸未傷到內臟，並無大礙，目前住院休養治療中。

所長彭舜熙擔任警察已30年，曾任分局戰術教官，2年前調任有「花蓮第一所」之稱的豐川派出所，業務繁重，任內破案無數，上月在花蓮逮到新莊砍阿嬤的嫌犯，表現深獲肯定。

經警方調查，肇事呂姓計程車私家沒有酒駕，有合格駕照，初步研判肇事原因為未注意路口行人且未減速導致，將依「道路交通管理處罰條例」第48條第2項，汽車駕駛人轉彎時不暫停讓行人優先通行，可罰1200元以上3600元以下罰鍰，予以舉發。

花蓮縣警察局長蔡丁賢第一時間，請分局長郝心誠前往醫院慰問，並全力協助彭舜熙所長後續照護事宜，並分派豐川派出所勤務。