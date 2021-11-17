北市串燒店員工遭砍 疑因私人口角紛爭尋仇
台北市信義區1間串燒店員工疑和人有口角糾紛，對方昨晚竟持刀入店砍傷員工手部後搭計程車逃逸，警方獲報後調閱監視器以車追人，連夜查明涉案2嫌並迅速逮人送辦。
台北市警察局信義分局今天舉行記者會，偵查隊長吳坤安表示，昨晚11時許接獲轄區內1間串燒店報案，指有名員工在店內遭人砍傷，立即啟動快打警力到場處理，並協助傷者送醫救治，幸無大礙。
經調查了解，2嫌趁店家營業結束且無客人在內時，趁隙持刀進入店內砍傷被害員工的手部，隨即搭計程車逃逸。
警方漏夜調閱周邊路口監視器追查，並詢問在場人員犯嫌特徵、逃逸方向，以車追人查詢犯嫌行蹤後，迅速將涉案2嫌帶回偵辦，犯嫌供稱是因雙方日前有口角糾紛所致。
全案詢後先依傷害罪嫌隨案移送台北地檢署，並報請檢察官指揮持續偵辦，清查有無涉犯其他不法案件及涉及幫派組織情形。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言