北市串燒店員工遭砍 疑因私人口角紛爭尋仇

台北市信義區1間串燒店員工疑和人有口角糾紛，對方昨晚竟持刀入店砍傷員工手部後搭計程車逃逸，警方獲報後調閱監視器以車追人，連夜查明涉案2嫌並迅速逮人送辦。

台北市警察局信義分局今天舉行記者會，偵查隊長吳坤安表示，昨晚11時許接獲轄區內1間串燒店報案，指有名員工在店內遭人砍傷，立即啟動快打警力到場處理，並協助傷者送醫救治，幸無大礙。

經調查了解，2嫌趁店家營業結束且無客人在內時，趁隙持刀進入店內砍傷被害員工的手部，隨即搭計程車逃逸。

警方漏夜調閱周邊路口監視器追查，並詢問在場人員犯嫌特徵、逃逸方向，以車追人查詢犯嫌行蹤後，迅速將涉案2嫌帶回偵辦，犯嫌供稱是因雙方日前有口角糾紛所致。

全案詢後先依傷害罪嫌隨案移送台北地檢署，並報請檢察官指揮持續偵辦，清查有無涉犯其他不法案件及涉及幫派組織情形。