嚇壞！苗栗民宅吊掛太空包斷裂 百公斤石塊「6樓直落」砸斷電桿

苗栗市一處進行室內裝修民宅17日出動大型吊車將拆除牆面後的水泥石塊，以太空包袋打包吊掛清除，過程中疑似太空包斷裂，重逾百公斤的石塊從高處散落，砸斷電桿、纜線，幸未釀傷亡。圖／民眾提供

苗栗市1處進行室內裝修民宅今天中午僱用吊車將裝有水泥石塊的太空包自6樓吊掛到1樓，過程中疑太空包斷裂，重逾百公斤的石塊從高處散落，砸斷電桿、纜線，幸未釀傷亡。

附近居民向媒體表示，中午12時許，聽見轟隆巨響，外出查看驚見路旁路燈電桿倒塌，被拉扯垂落的電纜線及大小不一水泥石塊散落一地，現場一片凌亂。

事故發生在苗栗市福安里中華東街附近巷道，現場施工人員向媒體指出，1處公寓6樓民宅進行室內防水裝修工程，今天出動大型吊車將拆除牆面後的水泥石塊，以太空包袋打包吊掛清除。

施工人員說，在吊掛操作過程中，太空包不知是勾到異物還是吊帶斷裂，從高處掉落地面，重逾百公斤的石塊直接從高處散落，「都已經是最後1包了」。

附近監視器拍到意外發生時，大量水泥石塊自高處墜落四散，路旁電桿接著應聲倒地，所幸當時無人車經過，未釀傷亡。意外原因，待警方調查。