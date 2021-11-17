台中迷途嬤笑不停 警方強忍笑意護送她返家

台中陳姓阿嬤(85歲)日前在攔了輛計程車，向司機表示想到高鐵站，但到達定點後，又說她要到市場買菜，司機察覺有異，便將阿嬤載到派出所尋求協助，在警員的詢問下，阿嬤也總是一邊笑著答非所問，疑似有失智情形，所幸阿嬤仍記得自己名字與生日，讓警方有辦法搜尋到資料，平安送她回家。

台中市第三警分局勤工所於12日中午11時許，有輛計程車司機載著一名陳姓阿嬤到派出所報案，司機向警方表示，自己上午在南屯區，看到阿嬤招手攔車說要到高鐵站，抵達時，她卻又改口說要去買菜，說話也沒有正面回應，全程都笑笑的，感覺有些奇怪，想請警方幫忙，就載來派出所尋求協助。

勤工所警員黃維毅、黃宇綸嘗試向阿嬤聊天，問到阿嬤要去哪裡？她只是笑笑的說自己要四處走走，甚至還說要到去咖啡廳，總是答非所問，阿嬤開朗的笑聲也逗得大家哈哈大笑，最後警方耗費了不少心力，終於問出阿嬤的名字及生日，立刻搜尋她的住處及資料，才用警車平安的載送她回家。

陳阿嬤家屬一看到警車到家門口，緊張的跑出來問警方「她跑去哪裡了？」，家屬向警方表示，阿嬤有失智情形，平時都有看護在照顧，這是她第一次趁家人不注意時外出走失，也沒有帶著貼有聯絡資訊的隨身物品，誤以為24小時後才能向警方通報失蹤人口，苦尋3小時仍找不到人，才正焦急著不知如何是好，就看見警員帶著阿嬤回來，才鬆一口氣，很感謝警方幫忙。