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台中迷途嬤笑不停 警方強忍笑意護送她返家

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中陳姓阿嬤(85歲)日前在攔了輛計程車，向司機表示想到高鐵站，但到達定點後，又說她要到市場買菜，司機察覺有異，便將阿嬤載到派出所尋求協助，在警員的詢問下，阿嬤也總是一邊笑著答非所問，疑似有失智情形，所幸阿嬤仍記得自己名字與生日，讓警方有辦法搜尋到資料，平安送她回家。

台中市第三警分局勤工所於12日中午11時許，有輛計程車司機載著一名陳姓阿嬤到派出所報案，司機向警方表示，自己上午在南屯區，看到阿嬤招手攔車說要到高鐵站，抵達時，她卻又改口說要去買菜，說話也沒有正面回應，全程都笑笑的，感覺有些奇怪，想請警方幫忙，就載來派出所尋求協助。

勤工所警員黃維毅、黃宇綸嘗試向阿嬤聊天，問到阿嬤要去哪裡？她只是笑笑的說自己要四處走走，甚至還說要到去咖啡廳，總是答非所問，阿嬤開朗的笑聲也逗得大家哈哈大笑，最後警方耗費了不少心力，終於問出阿嬤的名字及生日，立刻搜尋她的住處及資料，才用警車平安的載送她回家。

陳阿嬤家屬一看到警車到家門口，緊張的跑出來問警方「她跑去哪裡了？」，家屬向警方表示，阿嬤有失智情形，平時都有看護在照顧，這是她第一次趁家人不注意時外出走失，也沒有帶著貼有聯絡資訊的隨身物品，誤以為24小時後才能向警方通報失蹤人口，苦尋3小時仍找不到人，才正焦急著不知如何是好，就看見警員帶著阿嬤回來，才鬆一口氣，很感謝警方幫忙。

台中市第三警分局表示，若家中有人走失，不用等到24小時，即可向警方報案失蹤人口，讓警員協助幫忙，有找到人後，再回到附近派出所註銷即可；警方也提醒，眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。

台中陳姓阿嬤疑似有失智情形，從南屯區攔了計程車四處繞，司機感覺有異，便尋求警方協助，最後警員費了一番功夫，才終於問出阿嬤名字與生日查詢資料，才將阿嬤平安送回家。記者劉柏均／翻攝
台中陳姓阿嬤疑似有失智情形，從南屯區攔了計程車四處繞，司機感覺有異，便尋求警方協助，最後警員費了一番功夫，才終於問出阿嬤名字與生日查詢資料，才將阿嬤平安送回家。記者劉柏均／翻攝

阿嬤 計程車

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