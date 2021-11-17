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新竹「球棒哥」不滿被超車狂罵騎士 到案稱：被對方車速嚇到
新竹縣新豐鄉台1線日前驚現1名男子騎車在紅燈將人攔下，還持球棒揮舞，口中更嚷嚷道「很屌？車很快嘛」、「不怕死是不是？」，讓被攔車的民眾覺得莫名其妙，隔天就到警局報案，警方今天循線逮獲這名男子球棒哥，詢後依公然侮辱、恐嚇函送新竹地檢署偵辦。
事發在11日下午3點，當時球棒哥陳姓男子不滿騎車在筆直的道路上遭另外一輛機車超車，竟然就在前方紅燈時將人攔下，還從車內抽出一把短鋁棒，不斷揮舞並大聲咆哮，球棒哥不滿騎士超他車，口中不斷咒罵「你他X的」。
據被攔車的當事人表示，當時他騎車經過台1線新豐段時，原本的內側車道有1輛摩托車，就在他超車後，對方突然也開始催油門狂追，追到下個路口時，該騎士就拿出球棒並咆哮，隨後綠燈時，他趕快加速駛離，並在事後提供行車記錄器畫面給警方。
新湖警分局今天循車牌將球棒哥傳喚到案，球棒哥自稱因為被對方超車的車速嚇到，才會不滿而追車上前理論，不過並未動手打人；警方除了查扣球棒哥的機車及球棒，也在詢後依公然侮辱、恐嚇將他函送新竹地檢署。
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