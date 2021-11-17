影／驚悚！20歲機車騎士擦撞小貨車 遭對向休旅車撞死　

彰化縣20歲的陳姓男子昨晚騎機車行經員林市員集路一段，與一輛同向小貨車擦撞，陳男連人帶車撞到對向車道，慘遭對向休旅車輾過，畫面相當驚悚，陳男緊急送醫，但今天上午仍傷重身亡，肇事原因警方調查中。

警方調查，陳男昨晚10時騎機車行經員林市員集路一段時，一輛小貨車從一旁汽車修配廠緩慢駛出切入車道，後方陳男機車疑似閃避不及，和小貨車擦撞，滑向對向車道，對向一輛轎車先閃過，但後方張姓駕駛的休旅車閃避不及撞上陳男，不僅陳男被輾過，機車也被撞到零件四散。