影／屏東縣民公園成熱點 警單車巡邏預防治安死角
屏東縣民公園今年啟用後屢獲國外建築獎，也成為熱門景點，平日是民眾運動休閒好去處，假日吸引大批遊客前來朝聖，轄區屏東警分局考量，縣民公園全區20公頃，範圍廣闊，園區除單車外，不開放汽機車進入，預防治安死角，警方從11月初開始，夜間加強單車巡邏，深入園區角落，保障民眾安全。
屏東警分局長方秋梅說，縣民公園設計是複合水岸廊道公園，全區20公頃，範圍廣闊，為讓民眾安心從事休閒活動，園區內除單車，不開放汽、機車進入。囿於車種限制，員警平時只能騎警用機車在縣民公園外圍、停車場等地實施巡邏勤務維護民眾安全。
方秋梅說，考量縣民公園夜間人潮多，警方在夜間日常勤務中，以單車作為巡邏縣民公園維護治安的交通工具，員警騎單車進入公園，深入園區角落，除執勤能更方便、更具效率外，也可以保護民眾的安全。
警方從11月開始實施，針對縣民公園公共廁所、停車場、管理室等設置8處巡邏箱，夜間騎單車巡邏，不少民眾看到後覺得新奇，也對於警方能因地制宜，加強治安維護，深獲認同。警方在夜間巡邏時，都會收到民眾加油打氣。
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