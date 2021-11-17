影／遊覽車疑煞車失靈撞進店家圍籬 幸無人受傷
高雄市一名翁姓遊覽車司機今天上午6時許駕駛一輛遊覽車準備開去車廠檢查，翁男先將車停在大寮區萬丹路569號附近，翁男剛下車買早餐，遊覽車疑似煞車失靈，往後滑了100多公尺，撞進園藝店圍籬才停下，波及店家及路旁一輛轎車，翁男急著追車也跌倒，所幸無人受傷。
遊覽車公司表示，發生事故的這輛遊覽車主要負責短途接送，不是校車也非公車，前一陣子剛定檢完，有多名司機反映煞車問題，因此這幾天將遊覽車送車廠維修。
遊覽車公司表示，翁姓司機（59歲）今天上午6時許將遊覽車從車廠開出來試車，行經大寮區萬丹路由大寮往鳳山方向，本來想著只是下車買一下早餐，將車子停在路邊，沒想到在等待時，突然看到遊覽車往後滑行，翁姓司機當場衝去追車，遊覽車直到撞進店家圍籬才終於停下來，還波及路邊一輛白色轎車。
翁姓司機追車過程中疑似太急不慎跌倒，因為店家的圍籬、鋼筋插進遊覽車，現場耗費1個多小時才將鋼筋切掉排除路況，遊覽車公司表示，幸好無人員受傷，翁姓司機則是受到驚嚇，目前該遊覽車已先移回車廠，相關修理問題會再與保養廠協調，至於遭波及店家圍籬及轎車，將全權負責。
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