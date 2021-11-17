神明事 警鍥而不捨追回50餘年六角神桌

台南新市社內里清水宮今年6月遭宵小竊走50多年六角神桌，警方循線查獲2嫌並鍥而不捨尋回六角神桌，廟方今前往致贈感謝狀。

清水宮香火鼎盛，是社內里民信仰中心，今年6月間，宵小趁廟門未關、廟公不注意之際，將宮內神龕上敬茶的六角神桌（民國65年製）搬走，廟祝翌日敬茶時發現該六角神桌不見，隨即向主任委員回報並向新市警方報案。

警方受理後，調閱各相關影像資料比對，發現小偷不易辨識，案情陷入膠著。副所長陳育義鍥而不捨，多方比對指認擴大調閱相關線索，終於鎖定邱、吳2人涉嫌重大，經警方策動到案，並提供相關影像資料畫面證據，2人坦承犯案。

據指出，邱、吳2嫌行竊該六角神桌變賣8000元，幸被警方追回歸還，廟方為感謝警方，並在臉書上公開發文致謝。