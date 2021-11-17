神明事 警鍥而不捨追回50餘年六角神桌
台南新市社內里清水宮今年6月遭宵小竊走50多年六角神桌，警方循線查獲2嫌並鍥而不捨尋回六角神桌，廟方今前往致贈感謝狀。
清水宮香火鼎盛，是社內里民信仰中心，今年6月間，宵小趁廟門未關、廟公不注意之際，將宮內神龕上敬茶的六角神桌（民國65年製）搬走，廟祝翌日敬茶時發現該六角神桌不見，隨即向主任委員回報並向新市警方報案。
警方受理後，調閱各相關影像資料比對，發現小偷不易辨識，案情陷入膠著。副所長陳育義鍥而不捨，多方比對指認擴大調閱相關線索，終於鎖定邱、吳2人涉嫌重大，經警方策動到案，並提供相關影像資料畫面證據，2人坦承犯案。
據指出，邱、吳2嫌行竊該六角神桌變賣8000元，幸被警方追回歸還，廟方為感謝警方，並在臉書上公開發文致謝。
清水寺主委陳榮宗上午率理監事委員至新市分駐所頒發感謝狀，由所長黃三豪、副所長陳育義代表受贈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言