搭小黃返家車錢卻不夠 獨居老婦走不到家無奈呆坐路邊

衛福部統計，全國列冊需關懷獨居老人數達4萬2303人，台北市就占有6709人，是全國之冠，此外還有許多未列冊獨居老人需要照顧；台北市日前就有一名老婦人未列冊在案，但生活自理能力降低，外出後徒步返家途中，體力不支只能呆坐路邊，所幸巡警獲報介入關懷，老婦才順利返家。

台北市警局中正二分局思源街派出所日前接獲民眾報案，指羅斯福路三段上有迷途老人需要協助，巡佐陳登進到場發現一名老婦人蹲坐路邊，氣喘吁吁，看似身體虛脫。

老婦向陳表示，她年逾70歲，無親友子女陪伴，在公寓獨居，當日外出後想搭乘計程車返回泉州街的住處，但身上零錢不夠，只好提前下車，徒步走3公里回家，但半路體力不支，上氣不接下氣，只好坐在路邊休息。經查，虛脫老婦就是政府未列冊在案的需關懷獨居老人。

恰好巡佐陳登進曾幫助其他獨居老人，查詢過台北市政府社會局有關申請獨居老人照顧服務的規定，聯想老婦符合「凡年滿65歲，居住本市且非居住於全日型機構並符合單獨居住本市，且無直系血親卑親屬居住本市者，經老人服務中心社工人員評估後，可列冊服務」的規定。

陳登進將老婦送返住處後，建議申請列冊，讓政府協助老婦打理生活起居，安全上也更安心，老婦事後不僅感謝陳員協助返家，也承諾申請列冊，讓自己不再孤獨。