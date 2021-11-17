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新屋郵局包裹起火燃燒 若有違禁品郵局將向寄件人求償

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園新屋區新屋郵局今天上午7時56分許發生包裹在郵局外車道上起火燃燒，嚇得郵局人員趕緊拿滅火機滅火，卻發現火勢無法控制，因此緊急通報消防人員到場協助，所幸當時還未開業，並無造成人員傷亡，中華郵政桃園總局副局長葉玉瑕表示，所有損失會由郵局對所有寄件清單來賠償，若發現真有哪1件有違法物品，郵局將會向寄件人求償。

新屋郵局今天上午2名運送包裹的郵務人員正將100多件包裹放置月台棧板上分配派送路線，突然在包裹堆中看到有1包裹冒煙，2人趕緊拿滅火器緊急滅火，卻發現火光持續竄出，位在2樓的郵局員工見煙往上飄，趕緊報案。

葉玉瑕表示，民眾誤以為的爆炸聲，其實是包裹內有人寄送鋁罐飲料造成的逼逼波波聲響，而非真有爆炸發生；目前郵務人員正在確認寄件人清單，並做後續賠償事宜，但若鑑識人員發現其中1件包裹內有違禁品，郵局將會向寄件人求償。

葉玉瑕指出，目前也還不能斷定是哪件包裹引發起火事件，但因台電緊急斷電，須待台電人員檢查安全無虞後才會營業，目前無法確認。

有郵局員工表示，新屋郵局建築於1996年完工，但郵局更早之前就存在，從未發生過包裹起火事件，所幸郵局8時30分窗口才開始營業，並無波及民眾。

有民眾猜想11月11日購物節剛過，會不會有海外包裹等危險物品摻入，葉玉瑕說，這都無法斷定，須待鑑識人員調查結果。

據了解，此事件應是單純起火燃燒，並不是刻意作為，但仍待調查結果出爐。

鑑識人員還在調查是哪件包裹引發起火。記者翁唯真／攝影
鑑識人員還在調查是哪件包裹引發起火。記者翁唯真／攝影
桃園新屋區今天上午發生包裹在郵局外車道上起火燃燒事件，所幸當時還未開業，並無人員傷亡。記者翁唯真／攝影
桃園新屋區今天上午發生包裹在郵局外車道上起火燃燒事件，所幸當時還未開業，並無人員傷亡。記者翁唯真／攝影

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