協助病患溢領安眠藥 4醫生獲緩起訴

台北市景美醫院4名醫師替蘇姓婦人看診，明知婦人用健保看診領取的安眠藥已超過上限，卻因婦人哀求，同意婦人冒用兒子及女兒的健保卡就醫，再開安眠藥，事後遭檢舉才曝光；台北地檢署考量4名醫師均認罪，今天處分緩起訴，共需支付國庫80萬元處分金。婦人則被依詐欺得利罪起訴。

據調查，2018年5月11日起，蘇婦明知自己服用的安眠藥已超過健保核可上限，為藉藥物入眠，涉持其兒女的健保卡，先後21次前往景美醫院就診，哀求醫師開安眠藥給她。

包括景美醫院前陳姓院長，沈姓、鍾姓、李姓等4名醫師，分別接受蘇婦的哀求，明知蘇婦冒用兒女健保卡就診，還開立不實的就醫紀錄，上傳健保系統申報健保費用，造成健保根據「虛報金額」，核撥8162元給該家醫院。

全案起源於蘇婦兒子以為自己的健保卡被盜用，報案之後才驚覺盜用者竟是自己的母親，追出景美醫院4名醫師涉案。