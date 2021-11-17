北市幼兒園傳蜂螫、3師生送醫1消防員摘蜂窩也遭攻擊

台北市中山區五常國中附設幼兒園今天早上發生蜂螫事件，2名5歲幼童、1名32歲女老師，經過學校操場後遭樹上蜂窩螫傷，目擊校內人士目測蜂窩有3層樓高，1名消防員現場處理蜂巢也遭螫傷，4人送醫後無大礙，消防員還在釐清蜂種。

消防員早上10點16分獲報趕抵，發現幼兒園1名5歲男幼童、1名5歲女幼童、1名32歲女老師遭蜂螫傷，正在摘除蜂巢的孫姓消防員也遭螫傷，4人傷勢分布在手、腳，送醫已無大礙，孫女已返隊休息。